Tánczos Barna: În urmă cu 5 ani, conducerea ministerului s-a speriat de presiunea societăţii civile care a cerut interzicerea vânătorii / Fără intervenţie, această populaţie de urs va creşte zi de zi, an de an în România

„Este un fenomen care se generalizează şi care, după logica oricărui om normal, este inevitabil dacă nu există plan de acţiune. Ministerul Mediului s-a retras, practic din această activitate din 2016 încoace. De cinci ani de zile, conducerea de atunci a ministerului s-a speriat de presiunea practic, presiunea societăţii civile care a cerut interzicerea vânătorii. E unul dintre motive, fără dar şi poate. S-a interzis vânătoarea şi după aceea nu a venit nicio măsură complementară, nu a existat niciun plan de management al speciei, nu a existat o intervenţie în protejarea protejarea habitatului sau în asigurarea unor zone de unde ursul nu mai pleacă. Şi lipsa de acţiune timp de cinci ani a generat această situaţie, sunt de cinci luni la minister, cu siguranţă explozia nu a avut loc în primăvara asta”, a declarat ministrul Mediului duminică, la emisiunea Insider politic de la Prima TV.Tánczos Barna avertizează că, fără intervenţia omului, populaţia de urs, specie aflată în vârful lanţului trofic, „va creşte zi de zi, an de an în România”.Conform acestuia, s-au constatat apariţii ale urşilor inclusiv în zone de câmpie, el dând, în acest sens, exemplul zonei Aradului unde au fost atacuri ale urşilor.Ministrul a reamintit că nu există o evaluare privind numărul exemplarelor de urs în România, el arătând că, în condiţiile în care în anul 2016 numărul de urşi era estimat la 6000 în România, în prezent, „probabil” că acesta, în lipsa intervenţiei omului, este cu aproximativ 40 – 50% mai mare decât atunci, conform estimărilor oamenilor de ştiinţă.Tánczos Barna a precizat că din 2017 aproximativ 200 de urşi au fost împuşcaţi pentru că reprezentau pericole pentru comunităţile de oameni, iar 40-50 de exemplare au fost relocate.El a menţionat că, aşa cum se procedează în prezent, intervenţia în cazul urşilor care reprezintă pericol pentru cetăţeni este „prea greoaie şi vine după două luni, trei luni de la eveniment”, el arătând că intervenţia jandarmilor care alungă cu sirene urşii din localităţi nu este suficientă.„Intervenţia în cazul în care animalul este în interiorul localităţii şi este un pericol iminent trebuie să fie imediată, prin tranchilizare, sau, dacă este un atac violent, prin împuşcare. Altă soluţie nu există pentru protejarea vieţii umane imediat. Este ca şi cum, la o inundaţie, am aştepta proceduri de aprobare, de licitaţie sau de trimitere nu ştiu unde la aprobare a documentaţiei pentru a interveni în interesul protejării vieţii umane”, mai spune ministrul.