Raed Arafat, despre neatingerea ţintei de vaccinare împotriva COVID-19: Din păcate, mulţi se informează de pe reţelele de socializare, de pe câte un film pe YouTube, se mai uită la câte un actor care mai comentează

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, după ce a fost întrebat ce părere are că nu s-a atins tinta de vaccinare împotriva COVID-19, în România, că oamenii trebuie să se informeze din surse oficiale şi de la medici şi a atras atenţia că varianta Delta a virusului începe să se răspândească cu repeziciune, potrivit News.”Oamenii trebuie să se informeze mai bine, să se informeze din sursele corecte, oficiale, să citească ce doresc, dar că vadă şi sfatul oficial al specialiştilor. Faptul că acum suntem bine, nu ne garantează că vom fi bine după o perioadă. Varianta Delta şi varianta Delta Plus începe să se răspândească şi reprezintă o problemă şi soluţia rămâne vaccinarea”, a declarat Raed Arafat, marţi, la finalul şedinţei de Guvern.Secretarul de stat a dăugat că oamenii ar trebui să discute cu medicii. El a precizat că unii oameni cred că nu mai e nevoie de vaccinare, după ce au văzut că lucrurile se relaxează în România.”Fiecare citeşte, se informează sau uneori se informează prin informaţii care nu sunt coreste sau se dezinformează. Noi ce sfătuim e ca întotdeauna să discute cu medicii şi bineînţeles că poate unii văzând situaţia noastră din România cred că lucrurile au trecut şi nu mai trebuie. Dar o să ne trezim, s-ar putea, la un moment sub presiunea faptului că trebuie să ne vaccinăm cât mai repede pentru că vine din nou o situaţie mai critică”, a declarat Arafat.Raed Arafat a mai declarat că, din păcate, unii se informează de pe YouTube sau ascultă sfaturile unor actori.”Oamenii trebuie să fie deschişi la informarea corectă. Din păcate, mulţi se informează de pe reţelele de socializare, pe câte un film pe YouTube, se mai uită la câte un actor care mai comentează. Asta înseamnă să fim foarte atenţi de unde luăm informaţiile când este vorba de sănătatea noastră”, a declarat Arafat.