Valeriu Gheorghiţă: La varianta Delta, încărcătura virală e și de 1000 de ori mai mare decât la infecţia cu varianta iniţială / Vaccinarea reduce de 25 de ori riscul de a ajunge la spital

Valeriu Gheorghiţă susţine că România este, în acest moment, "mult sub media europeană" în ceea ce priveşte vaccinarea anti-COVID şi face din nou apel la populaţie să de vaccineze."Trebuie să ne vaccinăm şi să nu mai amânăm această decizie pentru că ne uităm la ce se întâmplă în celelalte ţări, la ce se întâmplă în Europa, la ce se întâmplă în Statele Unite, unde numărul de cazuri generate de infecţia cu varianta Delta a crescut foarte mult, or din acest punct de vedere este păcat să pierdem beneficiile pe care le-am obţinut până la acest moment”, a declarat Gheorghiţă, duminică seară, la Antena 3.El a explicat că prin vaccinarea cu schemă completă se reduce riscul individual de a dezvolta o formă gravă de boală, dar îi protejează şi pe ceilalţi, inclusiv în cazul infecţiei cu varianta Delta."Practic, vorbim de o reducere de 25 de ori a riscului de a ajunge la spital în cazul în care mă îmbolnăvesc. Vaccinându-mă eu şi cei din jurul meu, circulaţia virusului se va reduce semnificativ, circulaţia la nivel populaţional. (...) Când vorbim de varianta Delta riscul de propagare la nivel populaţional este foarte mare şi când vorbim de infecţia unui număr foarte mare de persoane, în mod deosebit a celor care nu sunt vaccinaţi, care nu au niciun fel de imunitate, evident că acest lucru se răsfrânge, pe de o parte, şi asupra populaţie vaccinate. Din ce punct de vedere? Pentru că varianta virală Delta are câteva caracteristici importate, cea mai importantă fiind legate de hipertransmisibilitate. Este o variantă extrem de contagioasă pentru că încărcătura virală a persoanelor infectate este estimată la circa o mie de ori mai mare decât infecţia cu varianta iniţială, cu tulpina parentală. Sunt, de fapt, o sumedenie de mutaţii care sunt acumulate la nivelul proteinei Spike. Practic, cantitatea de virus pe care o persoană infectată o are în organism este chiar de peste o mie de ori mai mare decât în cazul în care ar fi fost infectat cu varianta iniţială”, a explicat medicul.Conform acestuia, o persoană infectată poate genera, la rândul său, până la alte nouă persoane bolnave.El a catalogat această situaţie drept "un lucru îngrijorător”. Conform lui Gheorghiţă, tulpina Delta "eludează, evadează parţial de sub protecţia răspunsului imun care se conferă după trecerea prin boală sau după vaccinare"."Practic, studiile făcute pe ser recoltat de la persoane convalescente care erau infectate cu acea variantă iniţială au arătat că varianta neutralizantă este de şase ori mai redusă faţă de varianta Delta. De asemenea, şi anticorpii care rezultă prin vaccinare - de pildă pentru vaccinurile care folosesc tehnologia pe bază de ARN Mesager - aceşti anticorpi au o activitate neutralizantă de trei ori mai redusă faţă de această variantă Delta”, a mai afirmat Valeriu Gheorghiţă.El a precizat că varianta Beta, cea sud-africană, poate eluda în cea mai mare măsură răspunsul imun la vaccin.Conform acestuia, vaccinarea "reduce de 25 de ori riscul de a ajunge la spital”, protecţia faţă de boala simptomatică fiind de 70, până la 88%.Medicul a precizat că sunt judeţe şi municipiul Bucureşti care au o imunitate de grup de peste 60%, dar "asta nu înseamnă că este suficient”.Gheorghiţă susţine că există o rată importantă de acoperire vaccinală în căminele sociale, unde autorităţile nu se mai aşteaptă la focare."În săptămâna 19-25 iulie la nivel naţional au fost 660 de cazuri pozitive de infecţie cu SARS-CoV-2 şi s-au înregistrat 12 decese. Toate decesele au apărut la persoane nevaccinate, iar din cele 660 de cazuri peste 82% dintre ele erau la persoane nevaccinate. Cu alte cuvinte, vaccinarea a redus de cinci ori riscul să devii pozitiv în săptămâna 19-25 iulie”, a exemplificat medicul.