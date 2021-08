Sorin Cîmpeanu: România are un deficit de educaţie / Ministrul se declară îngrijorat de rezultatele de la titularizare: Să iei nota 1 şi să îţi doreşti să fii profesor e un nonsens

„România are un deficit de educaţie. Există un deficit de educaţie (...) Dacă am intrat pe o pantă descendentă, accentuată de pandemie, în sistemul de educaţie nu avem altă şansă decât să ne adunăm minţile şi eforturile şi să începem să creştem”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi 24, potrivit News.ro.Acesta a adăugat că, ”dacă avem şi suficientă înţelepciune şi perseverenţă, în sensul de asigurare a coerenţei, vom putea să oprim căderea, cădere marcată trist zilele trecute de examenul de titularizare”.„E încă un motiv în plus de a contientiza că suntem pe o pantă descendentă, fără să minimizez meritele celor 130 de candidaţi care au luat nota 10 pe care-i felicit, dar nu toţi candidaţii care au luat nota 10 au ruşit să obţină un post de titular”, a mai afirmat ministrul.Acesta a precizat că are în intenţie organizarea de cursuri în toate şcolile în care elevii să primească informaţii despre vaccin, virusuri, ARN mesager şi pandemie, însă ”avem o problemă cu resursa umană capabilă şi dispusă să facă acest lucru”.„Tristeţea şi îngrijorarea se referă în mod deosebit la rezultatele examenului de titularizare din acest an. Nu la cei 11.000 care au luat examenul, din 34.000 de înscrişi, cu atât mai puţin la cei 130 care au luat nota zece, ci se referă la cei care nu au reuşit să ia nici măcar nota cinci, la cei care au fost eliminaţi pentru fraudă sau la cei 15 candidaţi care au luat nota 1.00. Să iei nota 1.00 şi să îţi doreşti să fii profesor e un nonsens”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afrmat, marţi, că, în cazul a peste 6.000 dintre contestaţiile depuse în urma examenului de titularizare, notele au fost schimbate, 130 de lucrări primind note cu două puncte diferite faţă de cele iniţiale.Ministrul a arătat că există diferenţe de până la patru puncte între nota iniţială şi cea din urma contestaţiei, el precizând, în acest context, că este nevoie de schimbarea sistemului de evaluare, care să elimine subiectivismul.Sorin Cîmpeanu a subliniat şi numărul mare al candidaţilor care nu au reuşit să promoveze examenul la care este nevoie de nota minimă 7.