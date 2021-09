Florin Cîţu: Nu am luat 4 la treapta a doua. Nu am dat niciodată la ASE

„Nu am luat 4, să ştiţi, la treapta a doua. Nu ştiu ce e ştirea asta, dar nu am luat 4 la treapta a doua. Nu, eram cu matematica, fizica, engleza... aici eram mai sus. Restul - eram la mijloc. (...) Am fost şi la olimpiadă şi la engleză şi la fizică, parcă. (...) Nu am dat niciodată la ASE. Şi asta e o ştire foarte bizară. Nu am dat niciodată la ASE în România”, a spus Cîţu, la TVR 1, potrivit Agerpres.Totodată, premierul a rememorat un episod din perioada liceului, când şi-a tăiat blugii cumpăraţi din târg de la Timişoara, deoarece dorea să semene cu membrii trupelor de rock.„Da, bineînţeles, (eram, n.r.) rocker. Ţin minte că îmi cumpăraseră nişte blugi de la Timişoara. Am fost cu mama - Dumnezeu să o ierte - am fost la Timişoara, cu trenul şi mi-am luat blugi. Pentru că aşa era pe vremea lui Ceauşescu, te duceai şi îţi luai blugi de la Timişoara, din târg, de la sârbi. Şi am venit cu ei acasă şi primul lucru - i-am tăiat cu lama, că aşa văzusem eu pe MTV. Nu ştiu care dintre formaţii, cred că Metallica - aveau blugii tăiaţi. Şi am luat blugii şi i-am tăiat şi eu, ca ei. Bineînţeles că am avut un scandal monstru acasă. Pe stradă te oprea poliţia dacă aveai blugii tăiaţi şi aşa mai departe. Deci, erau probleme”, a spus el.Florin Cîţu a mărturisit că regretă faptul că nu şi-a dat haina jos, luni, în momentul în care s-a aflat alături de elevi, în curtea Liceului Gheorghe Lazăr, cu ocazia deschiderii noului an şcolar.„Mi-am dat seama după aceea că trebuia să îmi dau haina jos, pentru că era mult mai relaxant. Aşa, în costum, mai complicat să cânţi... Două melodii ale celor de la Voltaj foarte bune”, a spus el.Întrebat dacă va merge în Vama Veche, a replicat că nu a avut timp, deoarece a avut o vară „mai complicată”, din cauza campaniei din PNL, a PNRR şi a programului de guvernare.„Trebuie să mă duc la Corbu, acum. Nu ştiu dacă PSD-iştii ştiu unde e Corbu. (...) Când o să ajung, o să vedeţi pe Instagram. Ce pot să vă spun de acum este că mie îmi plac răsăriturile de soare în Vama Veche. Deci cine vrea să mă vadă acolo trebuie să vină dimineaţa, nu seara”, a spus Cîţu.