Dan Barna: România a cumpărat peste dublul necesarului teoretic de vaccinuri. Premierul a decis câte se cumpără, Ministerul Sănătății nu a avut niciun rol / E foarte bine că DNA anchetează

„Dar este un alt element în care Ministerul Sănătății trebuia să plătească vaccinuri decise să fie cumpărate de către premier, iar decizia nu ajungea în niciun fel, în niciun moment, nici măcar consultativ, la Ministerul Sănătății. Premierul a decis ce vaccinuri cumpără și câte - mult mai multe decât aveam nevoie - Ministerul Sănătății trimitea doar factura nefiind întrebat. Și în ședința de guvern de multe ori s-a venit cu întrebarea „Dar de ce mai cumpărăm încă 30 de milioane? Pentru că nu le-am consumat nici pe cele pe care le avem și vor expira. De ce facem această achiziție?” Nu s-a primit niciun răspuns. Deci Ministerul Sănătății nu a avut niciun rol în achiziționarea vaccinurilor. Era o decizie a premierului: „se achiziționează această cantitate”. Era doar aviz de la Finațe, iar fostul ministrul de finanțe Alexandru Nazare a spus-o în ședința de guvern în mod explicit: avem o problemă cu alocările acestor sume foarte mari pentru niște vaccinuri a căror necesitate nu rezultă de nicăieri... faptul că se face o verificare e foarte bine”, a conchis fostul vicepremier.













Barna a fost întrebat marți seară, într-o emisiune la Digi24, despre dosarul penal înregistrat de DNA cu privire la modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccin anti-Covid-19 de către guvernul român.„Nu știu care e problema anchetată și nici cine a făcut respectiva sesizare către DNA, dar e foarte bine să se verifice această achiziție de vaccinuri pentru că a fost - și e de notorietate, și fostul ministru de Finanțe a semnalat lucrul acesta - au fost mai multe decizii ale Guvernului, și ale premierului în speță, de a achiziționa vaccinuri mult peste necesarul teoretic, și peste dublul necesarului teoretic pe care l-am fi avut ca țară”, a răspuns Dan Barna.„Și am ajuns în situația - nu știu dacă e bună sau proastă, tind să cred că nu e neapărat una favorabilă - în care România este cel mai mare donator de vaccinuri. Am cumpărat vaccinuri mult mai multe decât puteam folosi și apoi am fost în situația să le donăm, și nu din generozitate, ci pentru că expirau. Și atunci, faptul că este o anchetă de ce s-au alocat aceste resurse - de fapt nici nu s-au alocat, a tot spus și Vlad Voiculescu, unele cereri de achiziție venite dinspre premier erau pe sume nealocate, dar asta e altă discuție... Foarte bine, DNA-ul să verifice dacă e ceva în neregulă, poate nu e nimic, poate asta e strategia asumată și atunci nu avem ce să comentăm”, a continuat el.