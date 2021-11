Cseke Attila: Salariul pe decembrie a 74.000 de angajați din Sănătate nu este asigurat în lipsa unei rectificări bugetare / Se caută soluții

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a afirmat, miercuri seară, că 74.000 de salariaţi din sistemul medical – medici şi asistenţi din UPU, personal din DSP-uri, din serviciile de Ambulanţă, rezidenţi - nu au asigurat în acest moment salariul pe care ar trebui să-l primească în 15 decembrie. Ministrul afirmă că în următoarele 10-12 zile ar trebui găsite soluţii juridice, în lipsa unei rectificări bugetare, relatează News.ro.

”Această coaliţie care s-a anunţat de câteva zile bune trebuie să-şi definitiveze programul de guvernare, acordul politic şi trebuie să găsească persoana premierului. Până la urmă toate celelalte sunt pe un făgaş normal, la care îi vedem finalul, dar persoana premierului a iscat această discuţie”, a declarat, miercuri seară, la Digi 24, Cseke Attila.

Acesta a afirmat că are ar trebui rezolvate de un guvern cu puteri depline.

”Pe partea de buget al MS, ceea ce finanţăm noi – cheltuieli de personal – avem 74.000 de angajaţi care trebuie să primească salariu (...) Pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca din luna noiembrie, nu avem asigurată această sumă. Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles că există, trebuie găsită soluţia juridică, legală prin care acest lucru se rezolvă”, a declarat Cseke Attila.

Acesta afirmă că situaţia nu este încă gravă, dar a semnalat-o, astfel încât să se găsească soluţii în timp util: ”Încă nu suntem, nu am depăşit o anumită limită după care nu poate fi gestionată, sau am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar am semnalat această problemă pentru că (...) trebuie să nu ajungem într-o asemenea situaţie”.

Ministrul a precizat că cei 74.000 de angajaţi sunt personalul de la UPU, medici şi asistenţi, personalul din DSP-uri, cei din serviciile de Ambulanţă, dar şi rezidenţi.

”Trebuie să fim cu toţii responsabili (...) Eu am această speranţă că lucrurile se pot rezolva”, a mai declarat Cseke Attila, precizând că în următoarele 10-12 zile trebuie găsită o soluţie, fie rectificare bugetară, dar este nevoie e Guvern instalat pentru asta, sau altă soluţie legală.