Florin Cîţu, sigur pe scaunul său în fruntea PNL, afirmă că ”nici nu se pune în discuție” să fie schimbat din funcție

Liderul Partidului Naţional Liberal (PNL), Florin Cîţu, a declarat joi seară că nu se pune problema schimbării sale din funcţie, amintind, totodată, că următorul congres va avea loc în 2025, relatează Agerpres.





"Nici nu se pune în discuţie aşa ceva. Am fost votat de 60% dintre colegii mei în cel mai mare congres ţinut vreodată la Partidul Naţional Liberal, 5.000 de persoane. Avem o responsabilitate, eu şi echipa de conducere, Biroul executiv, cei patru prim-vicepreşedinţi, avem o responsabilitate enormă pentru Partidul Naţional Liberal. Am promis guvernare, suntem la guvernare opt ani de zile, am promis reforme (...) Următorul congres o să fie în 2025, este în statut", a declarat Florin Cîţu la Digi 24.





Acesta a mai spus că problemele interne, care au generat discuţii în spaţiul public privind o posibilă debarcare a sa de la conducerea PNL, vor fi rezolvate în interiorul partidului.