Arafat: DSU nu se bagă peste Ministerul Sănătăţii, atribuțiile sale sunt stabilite prin lege / DSU nu este un om. Dacă deranjează şeful - păstrezi sistemul, scapi de om

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a declarat, vineri, că în şedinţa de Guvern s-a discutat despre propunerea Centrului European de Control al Bolilor, care recomandă testarea tuturor persoanelor care călătoresc în spaţiul Uniunii Europene cu un test PCR, astfel încât să se reducă riscul de transmitere a noii tulpini a coronavirusului, Omicron, el arătând că nu a existat niciun conflict cu Raed Arafat şi că trebuie văzut dacă o astfel de măsură poate fi aplicată , ţinând cont şi că este perioada sărbătorilor de iarnă.









Raed Arafat a declarat, vineri seară, la Digi 24, că atribuţiile DSU sunt stabilite prin lege, relatează News.ro.„DSU nu se bagă peste Ministerul Sănătăţii. Stabilirea politicilor de sănătate publică (...) toate se fac împreună cu INPS şi MS, deci nu se fac de către DSU. DSU este entitatea care preia, întocmeşte proiectul de hotărâre al CNSU, se discută cu toţi în CNSU”, a declarat Arafat.Acesta a explicat că ministrul Sănătăţii este membru al CNSU şi, dacă consideră necesar, poate oricând bloca o decizie. De asemenea, Arafat a precizat că dacă o decizie a CNSU ar putea avea impact în sfera Ministerului Mediului, Ministerului Transporturilor sau a oricărui alt minister, documentul se trimite ministrului respectiv şi se lucrează cu oamenii din ministerul respectiv.„Astăzi ce a fost? A ieşit o ştire despre care nimeni nu ştie de unde a venit, că Arafat a mers la Guvern şi a propus să se testeze toată lumea. Arafat nu a propus, INSP a propus, dar eu am citit şi am spus clar că informaţia provine de la INSP, nu de la creierul lui Arafat”, a mai afirmat Arafat.Acesta a explicat că rolul DSU în coordonarea operativă a pandemiei este esenţial, iar sistemul funcţionează foarte bine, aşa cum de altfel funcţionează în întreaga lume.„Dacă deranjează şeful - păstrezi sistemul, scapi de om”, a afirmat Arafat.Arafat a afirmat, însă, că nu are nicio informaţie cum că s-ar dori schimbarea sa şi susţine că are o comunicare bună cu premierul.