Virgil Popescu, despre facturile greşite: Primul indiciu - factura este mai mare la acelaşi consum. Dacă nu ai în factură nici plafonare, nici compensare, este probabil ca factura să fie eronat făcută

Virgil Popescu a declarat miercuri seară, la TVR 1, că nu are datele exacte privind facturile mari emise de furnizori, dar că acestea ar putea fi în număr de 1-2 milioane, relatează News.ro.”1-2 milioane, nu am datele. E şi un furnizor mare care a greşit facturile, pe de altă parte spune că facturile nu trebuie plafonate şi compensate la ei pentru că preţul e neschimbat în contracte şi nu necesita acest lucru. De aceea, nu pot să estimez câte vor fi refăcute”, a declarat Virgil Popescu.Întrebat cum se va rezolva o situaţie ca aceasta, Virgil Popescu a declarat că este destul de simplu pentru consumatori să îşi dea seama că factura este eronată, iar consumatorul este acum protejat de ordonanţa guvernamentală.”Îţi poţi da seama că o factură este eronată, că nu poate fi făcută în conformitate cu legea, dacă ţi se pare că preţul e mai mare decât plăteai în mod curent. Dacă nu are nici plafonare, nici compensare, atunci factura nu este în conformitate cu legea. Dar există şi o situaţie în care compensarea şi plafonarea nu se aplică, dar preţul din factură e dintr-un contract vechi şi nu necesită nici plafonare, nici compensare. Primul indiciu, factura este mai mare la acelaşi consum. Dacă nu ai în factură nici plafonare, nici compensare, este probabil ca factura să fie eronat făcută. În această situaţie, pentru a evita solicitarea din partea consumatorului, am adoptat astăzi o ordonanţă prin care obligăm furnizorii de a reface facturile în termen de 15 zile, de a nu percepe penalităţi şi de a suspenda la plată aceste facturi, până când vor fi refăcute, tocmai pentru a nu pune oamenii pe drumuri şi sunt convins că furnizorii vor face acest lucru, dacă nu l-au şi făcut. Avem informaţii că unii au început să îşi recalculeze aceste facturi întocmite eronat”, a declarat Virgil Popescu.Ministrul Energiei a explicat că furnizorii, atâta timp cât nu au aplicat legea, înseamnă că au greşit neaplicând plafonarea sau compensarea.”Atâta timp cât tu, ca furnizor, nu ai aplicat legea, ai motivat că nu ai avut timp să îţi updatezi aplicaţiile informatice, dar nu ai aşteptat să le adaptezi şi apoi să emiţi facturile, le-ai emis înainte, înseamnă că ai greşit. Nimeni nu acuză furnizorii că au crescut preţurile din cauza lor. Dacă aplicau plafonarea şi compensarea nu se ajungea cu exemple în piaţă cu facturi mari”, a mai declarat Popescu.De asemenea, ministrul Energiei a mai precizat că în luna decembrie, ANRE trebuia să verifice softul furnizorilor.