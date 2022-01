”Cea mai bună cafea se bea la Berlin. Austriecii și francezi fac cafeaua slabă. Unii români adaugă scorțișoară, dar îi strică gustul”. Mituri despre cafea, demontate de vicecampionul mondial la prăjit cafea, Bogdan Georgescu

În punctajul final se numără fișele tehnice și apoi se face o evaluate a cafelei prăjite. Eu am avut vreo 4 fișe tehnice și am pierdut vreo 21 de puncte, dar diferența dintre mine și campionul mondial a fost de 10 puncte, asta înseamnă că eu am avut cafeaua mai bună dar am fost neatent la fișele tehnice. Următorul concurs este programat la Varșovia, în 2020. Anul acesta, va concura colegul meu Vlad Mareș și voi merge și eu cu el, dar nu voi participa la concurs.