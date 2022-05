RADIO - TV Luni, 09 Mai 2022, 21:06

Svetlana Okvich trăiește în Bohdanivka, un sat aflat la 33 km depărtare de Kiev. Pentru ea, coșmarul a început chiar de Ziua Femeii, de 8 Martie.

”Era o zi frumoasă de primăvară, când s-au auzit tancurile rusești. Pământul a început să vibreze sub picioarele noastre. În jur de ora 12.00, rușii au intrat la noi în sat. Nici nu am apucat să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat. Au început să tragă cu tot ce aveau in noi, în case, în animale.

Au stat aici 22 de zile și au făcut prăpăd. Toate casele din sat au fost distruse. Noi ne-am adăpostit în beci. Acolo, am stat zile întregi doar cu o sticlă de apă și muraturile pe care le aveam depozitate. Fără telefon, doar cu sunete de mitraliere și focuri de artilerie grea. Plus zgomotul avioanelor.

A fost îngrozitor. Noi am avut noroc, pentru ca multi vecini de-ai noștri au fost uciși. Aici s-a format și linia frontului spre Capitală, la un moment dat. Acum nu mai avem nimic. Nu mai avem casă. Nu știu ce voi face, sperăm să fim despăgubiți cumva. Oricum îi mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat cu viață..” - a povestit Sveltana, corespondentului de război, Alexandru Buzică - trimisul special Radio România Actualități în Ucraina.

Într-un alt sat de lângă Kiev, la Andriivka, peste 70 de case au fost distruse sau rase de pe fața pămantului de către soldatii rusi. Dar acum e liniște, iar locuitorii ucraineni din această zonă se reîntorc să vadă ce mai pot recupera din munca lor de o viață.

Literele V sau Z sunt inscriptionate pe porțile oamenilor, semn ca acolo au trăit pentru mai bine de o lună, soldații din armata Rusiei. Mai mult, după ce s-au retras, aceștia au lăsat in urma lor mine care pot fi un potențial pericol pentru locuitori.

Chiar dacă oamenii se întorc la casele lor, odată cu retragerea trupelor rusesti, o noua ofensivă a Rusiei lângă Kiev nu este exclusă, a declarat fostul general al armatei ucrainene din Donbass – Alexander Pavlyuk.

El a mai spus că, în acest moment, victoria Rusiei nu va fi completă daca orașul Kiev nu va fi capturat, deci orice scenariu este posibil in viitor. De asemenea, în Kiev, a fost redeschis și podul feroviar care leagă orasul Irpin de Capitală.

Oamenii sunt rugați să poarte în permanență actele de identitate cu ei și să colaboreze cu militarii atunci când este nevoie. Totodată, sunt rugati să nu se adune în grupuri mai mari de trei persoane, atunci când merg pe strada.

Sâmbătă, a fost înmormântat la Kiev un soldat ucrainean ucis pe frontul din est. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost adus în Piața Independenței din capitala Ucrainei, chiar în centrul orașului, pe Maidan.

Tot aici au venit și soldații din plutonul unde acesta activa.Unii șchiopătau, alții erau bandajați la mâini și la față. Soldații și-au văzut pentru prima oară familiile, de la începutul războiului.

Când trupul soldatului decedat a fost dus spre dric, toți au îngenuncheat. Și in satele si oraselele de langa Kiev au avut loc lupte grele. Fără rezistenta din Irpin, Bucea sau Borodyanka, poate, astăzi, Capitala ar fi avut alta soartă.

La Kiev, măsurile de securitate au fost sporite în contextul zilei de 9 Mai. Nicio manifestare nu a fost organizată cu acest prilej, iar stăzile s-au dovedit de-a dreptul pustii.

Rănile Kievului sunt încă deschise. Nici vorbă de cicatrici. Din păcate asta înseamnă că războiul continuă …