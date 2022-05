RADIO - TV Miercuri, 11 Mai 2022, 20:17

Ivan Simoroz are 26 de ani, și de șase ani e polițist la Borodianka, un oraș aflat la aproape 50 de kilometri de capitala Ucrainei, Kiev. La 26 februarie, în cea de-a treia zi a războiului, casa lui a fost spulberată de un bombardament al armatei ruse și a fost prima dintre locuințele distruse de agresori în acest oraș.

Ivan Simoroz, polițist ucrainean Foto: Ilie Pintea/RRA

Ivan și-a pierdut întreaga familie: mama, tata, fratele, soția, fetița și bunica lui au murit, iar el a scăpat cu viață pentru că era în serviciu, la secția de poliție - transmite corespondentul de război, Ilie Pintea - trimisul special Radio România Actualități în Ucraina.

Video: Ilie Pintea/corespondent RRA

"Eram gata sa vin acasă pentru prânz, mă aflam lângă secția de poliție. Stăteam de vorbă cu colegii mei și deodată am auzit o bubuitură puternică. S-a cutremurat pământul. Am înțeles că s-a întâmplat ceva și am început să-i telefonez soției, mamei, tatălui meu, bunicilor, fratelui. Nimeni nu a răspuns. Telefoanele erau in afara ariei de acoperire.

I-am sunat și pe vecini. Nimeni nu răspundea. Atunci, am pornit spre casă si cand am ajuns am găsit doar ruine: pe stânga stătea moartă mama, în bucătărie, puțin mai in față, l-am găsit pe fratele meu, fără mâini și fără picioare. l-am identificat cu ajutorul câinelui care stătea lângă rămășițele lui. Mai târziu a murit și cainele.

Când am început sa caut printre dărâmături cu ajutorul colegilor mei de la secție și al pompierilor, am gasit-o si pe bunica, fără semne de viata", povestește polițistul. Din păcate, povestea tragediei lui Ivan nu se termină aici: și soția, și copilul au pierit în explozia care a devastat locuința familiei.

"O mătușa de a-mea a gasit și corpul fetiței mele, de un an si 3 luni. Încă răsufla. Credeam ca o vom putea salva, așa că am dus-o la spital, însă in scurt timp a murit și ea.

Puțin mai în față, am găsit-o si pe sotie, iar lângă cais am găsit corpul neînsuflețit al tatălui meu. Șase oameni au decedat in familia mea. La inceput a fost foarte greu. Nu puteam inteleg de ce s-a intamplat asa.

Prima casă distrusă în Borodianka a fost a noastra. Cred ca a fost o bombă lansată din avion, nu cred că un tanc putea distruge cu totul o casă de 150 de metri pătrați. Puteti vedea ca nu a mai rămas nimic, doar masina in garaj.

Am ridicat ce a cazut peste ea si acum se poate circula cu ea. Era masina mamei. Avem doua, am reparat si cealalta, am schimbat parbrizul. Maini și picioare am, voi munci si voi castiga. Astept materiale de constructie sa repar ce a mai ramas. Momentan traiesc la o alta bunica, tot in Borodianca.

Foto: Ilie Pintea/RRA

Până pe 1 aprilie au fost aici armatele rusești. Pe 1 Aprilie, am sosit aici si ei se retrăgeau. A fost foarte greu să îi inmormantez pe ai mei. De 5 ori am venit acasă. Morga era la Macarev, dar și morga a fost atacata.

Îmi era teamă să nu îi pierd si acolo. Am avut un coleg care m-a ajutat. Nu s-a temut sa vină cu mine. I-am inmormantat peste 15 zile.

De 5 ori am mers după ei și nu reuseam sa ii înmormântez, pentru că erau rușii acolo. Trupurile neînsuflețite au fost depuse la morga din orașul vecin, care între timp a fost și el atacat de armata rusă" - povestește Ivan.

Foto: Ilie Pintea/RRA

Până la începutul lunii aprilie, alte 240 de imobile din Borodianka au fost distruse parțial sau total. Orașul de lângă Kiev a fost unul dintre cele mai afectate de război Secția de poliție a fost și ea distrusă în timpul luptelor, și a fost redeschisă în luna mai, dar în altă clădire, de lângă oraș.

Foto: Ilie Pintea/corespondent RRA

Familia lui Ivan Simoroz se numără printre primele victime. Ivan s-a întors la datorie și continuă să muncească alături de colegii săi polițiști. El a fost decorat de comandantul Poliției Naționale a Ucrainei.

Pe Ivan Simoroz l-am întâlnit la postul de poliție din Borodianka, unde a fost decorat, împreună cu alți doi colegi, de comandantul poliției naționale a Ucrainei, generalul Ihor Klimenko. Povestea lui e una de un dramatism cum nu am mai întâlnit până acum printre ucrainenii cu care am stat de vorbă, pentru că Ivan și-a pierdut întreaga familie într-un bombardament al armatei ruse - spune corespondentul RRA, Ilie Pintea.

Tragedia pe care o trăiește Ivan e una dintre miile de asemenea tragedii care s-au petrecut în regiunile în care au avut loc lupte. Casa lui a fost distrusă în cea de-a treia zi a războiului, și până la începutul lunii aprilie alte 240 de imobile din Borodianka au fost distruse parțial sau total. În orășelul de lângă Kiev au murit 110 oameni, dintre care șase erau familia lui Ivan Simoroz, pe care a pierdut-o într-o clipă scurtă cât o bătaie de inimă.