RADIO - TV Miercuri, 25 Mai 2022, 21:00

Daniela Mihai • HotNews.ro

În Borodianka, la puţin peste 60 de kilometri de Kiev, urmele invaziei sunt vizibile la aproape fiecare pas. Numeroase clădiri au fost distruse şi sute de oameni au murit sau au fost răniţi.

Borodianka, dupa invazie Foto: Ilie Pintea/RRA

Borodianka se află în radionul Bucea, din regiunea Kiev, la 61 de km de capitala Ucrainei. Pe drumul care ajunge din Jitomir spre Borodianka, se văd și se simt din plin ororile războiului.

Video: Ilie Pintea/RRA

Orașul a fost supus unor bombardamente intense, care au vizat clădiri rezidențiale, școli și instituții civile, iar bombele au căzut aici chiar din primele zile ale invaziei - transmite Ilie Pintea, corespondent de război la Radio România Actualități.

Foto: Ilie Pintea

Peste 110 oameni și-au pierdut viața la Borodianka, iar 41 dintre ei au fost scoși de sub dărâmături. Potrivit martorilor, s-a tras asupra oamenilor cu armele automate, dar și din tancuri.

Din 14.000 de locuitori, mai puțin de 1500 rămăsese în Borodianka în timpul ocupației armate ruse, iar după eliberarea localității, mulți au început să se întoarcă. Singura sursă de hrană pentru locuitori sunt ajutoarele umanitare aduse o dată pe săptămână. Oamenii se așează la coadă și stau și câte cinci ore pentru alimentele aduse de voluntari.

În parcul din faţa Bisericii, câteva sute de oameni stăteau la coadă să primească alimente de la World Central Kitchen, o organizaţie care aduce săptămânal mâncare localnicilor. ”Dacă n-ai unde munci, n-ai nici bani”, spune un localnic. ”Pensia o primesc pe card, dar magazine nu avem deschise. Până acum, noi am fost plecaţi, să salvăm copilul, să nu moară”, adaugă bărbatul care așteaptă de peste 4 ore să îi vină rândul.

Foto: Ilie Pintea/RRA

Autoritățile lucrează, acum, la refacerea infrastructurii și la alimentarea localității cu utilități. Minele sunt cel mai mare pericol în toate localitățile eliberate.

Gheorgi Ierko, primarul orașului: ”În momentul de față, am îngropat peste 110 persoane. Mulți dintre ei au murit sub pereții caselor distruse. Nu am avut execuții în masă, dar șase persoane au fost înmormântate în parc.

Pirotehniștii și angajații firmelor agricole au lucrat la deminarea terenurilor pentru plantații. Au ridicat drone pentru a identifica eventualele proiectile neexplodate sau alt timp de muniție de pe câmp. Acum, se lucrează pământul fără nicio restricție. Momentan, în oraș sunt 4.000 de locuitori. Pe vremea ocupației, eu - ca reprezentant al puterii de stat - nu mă aflam în oraș, eram în apropierea localității.

Mai întâi, a fost ocupată Borodianka, apoi satele din jur. Făceam naveta 5-7 km și ne întorceam înapoi. În oraș au fost distruse 9 clădiri cu mai multe etaje și 110 case. Au mai fost afectate 120 de clădiri și parțial ruinate 21 de clădiri cu mai multe etaje.

Borodianka a fost ocupată până la 28 martie, fiind urmată de localitățile învecinate Bucea și Irpin, unde au avut loc atacuri asupra civililor. O investigație a procuraturii este în curs pentru a documenta crimele de război comise aici, în paralel cu o anchetă la care participă și Organizația Națiunilor Unite cu privire la agresiunile sexuale comise în rândul civililor.