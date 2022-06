RADIO - TV Vineri, 24 Iunie 2022, 22:46

Şeful ANAF, Lucian Heiuş, a declarat, vineri seară, la Digi 24, că profesorii care acordă elevilor meditaţii din judeţele Cluj şi Sibiu au primit de la ANAF scrisori prin care au fost informaţi că veniturile din aceste activităţi trebuie fiscalizate. Heiuş a declarat că fiul şi fiica sa nu au făcut meditaţii, dar că el a făcut în clasa a XII-a, potrivit News.ro.

Lucian Heiuş, președintele ANAF Foto: Agerpres

Lucian Heiuş a declarat, vineri seară, la Digi 24, că a fost o acţiune de prevenţie în rândul profesorilor, în cadrul unui proiect pilot.

”A fost o acţiune de prevenţie. Încercăm să şi creăm, să explicăm contribuabililor ce au de făcut şi ce trebuie să facă. Şi au fost nişte proiecte pilot în cazul profesorilor, a fost proiect pilot pe 2 judeţe, în Cluj şi în Sibiu, prin care, practic, li s-au transmis nişte scrisori prin care li se spunea că, în situaţia în care obţin venituri din acest gen de activitate, ea trebuie să fie fiscalizată.

Au posibilitatea să se organizeze sub formă de persoană fizică autorizată, de societate comercială, funcţie de cum consideră ei şi că trebuie să intre în legalitate. Prevenţia este foarte importată, nu controlul este singura armă pe care o ai împotriva evaziunii fiscale. Trebuie să vii şi în întâmpinarea contribuabilului (...) Cadrul acesta fiscal este incredibil de stufos. Nu toată lumea îşi permite, poate să aibă cel mai bunt contabil, cel mai bun expert care să-l direcţioneze, să înveţe ce trebuie să facă. Şi atunci noi, ca Fisc, venim cu nişte servicii, le numim noi în întâmpinarea contribuabililor”, a declarat Heiuş.

Întrebat dacă copiii lui au făcut meditaţii, Heiuş a negat, dar a precizat că el a făcut meditaţii.

”Nu. Fiul meu deja lucrează în acelaşi domeniu, are 28 de ani, este expert contabil. Fiica mea termină clasa a XI-a. N-au făcut aşa ceva. Întrebaţi-mă pe mine, dacă am făcut meditaţii. Da, cred că în 1983 clasa a XII-a, un an de zile la matematică şi fizică”, a declarat Heiuş.

Şeful ANAF a precizat că meditaţiile sunt ”un fenomen” şi că foarte puţini profesori fac legal aceste activităţi.

”Da, este un fenomen, nu trebuie să ascundem acest lucru, este un fenomen aceste meditaţii. Foarte puţin din cei care fac acest lucru sunt organizaţi sub o formă sau alta unei societăţi noi, persoane juridice şi nu este în regulă dacă nu fac acest lucru. Şi eu chiar am mai spus că noi când ne dăm pe mâna profesorului în ghilimele, copilul îl dăm ca să reducem pentru viaţă. Şi este o parte importantă, de exemplu, pe care îl dăm profesor în educaţia copiilor noştri.

Ea se întâmplă la şcoală, dar poate să se întâmple şi extraşcolar, prin aceste mecanisme de meditaţi, de a se plăti nişte sume de bani. Oare copilul acela care vede că merge la meditaţii îi dă profesorului suma de bani, oare el după ce va deveni un antreprenor, nu va avea cumva în subconştient ideea că poate în unele cazuri merge şi aşa?”, a declarat Lucian Heiuş.