RADIO - TV Vineri, 07 Octombrie 2022, 01:04

Ionut Baias • HotNews.ro

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat la Digi 24 că plagiatul este furt şi furtul se pedepseşte, însă a precizat că demisia ministrului Sorin Cîmpeanu i-a surprins pe liberali, potrivit News.ro.

Lucian Bode Foto: Guvern, Facebook

În privinţa tezei sale de doctorat, Bode a subliniat că nu a fost secretizată şi că poate fi consultată la bibliotecă şi a anunţat că se va întâlni în instanţă cu toţi cei care îl vor mai acuza că şi-a secretizat teza de doctorat.

Întrebat joi seară la Digi 24, dacă pentru PNL acuzaţiile de plagiat sunt o vulnerabilitate, Lucian Bode a explicat că Legile educaţiei nu au ajuns încă în Parlament.

”În legătură cu declaraţiile domnului preşedinte Klaus Iohannis, atât la deschiderea anului universitar, cât şi astăzi, la Praga, ele sunt foarte bune, mai ales că vin de la un om care la bazp are meseria de profesor, aşadar un om din sistem. Cred că este îndreptăţit să emită o opinie avizată. Legile educaţiei nu au ajuns încă în dezbaterea Parlamentului. Sunt convins că după dezbateri vom avea un pachet de legi necesare pentru educaţie”, a declarat Lucian Bode.

După ce i s-a atras atenţia că legislaţie există şi acum în privinţa plagiatului, Bode a spus că plagiatul este un furt.

”Plagiatul este un furt, furtul se pedepseşte, indiferent că este sau nu o vulnerabilitate pentru un partid sau pentru un om. Acest lucru nu trebuie să existe. Această părere mi-am exprimat-o şi în interiorul PNL şi cred că o dată cu adoptarea noului pachet al legilor educaţiei şi acest aspect va fi clarificat”, a declarat Bode.

„Cîmpeanu a făcut o treabă excepțională”

Lucian Bode a mai precizat că Sorin Cîmpeanu a făcut o treabă excepţională la Ministerul Educaţiei şi că demisia acestuia i-a surprins pe liberali.

”Nu aş vrea să îl introduc în această discuţie pe domnul ministru Sorin Cîmpeanu care a făcut o treabă excepţională la minister. Demisia domniei sale ne-a surprins pe toţi. O respectăm, îi respect şi eu personal opţiunea, este un act unilateral, dar trebuie să spun că în PNL această demisie a surprins aproape pe toată lumea.”, a spus Bode, citat de News.ro.

„Lucrarea mea nu e scretizată. Se găsește în biblioteci”

Întrebat dacă lucrarea sa de doctorat va fi publicată la o editură, Lucian Bode a explicat că nu şi-a secretizat teza de doctorat, aşa cum s-a spus în spaţiul public.

”Vorbesc pentru prima dată public despre acest lucru şi nu am făcut-o fiindcă am văzut afirmaţiile absolut mincinoase din spaţiul public, restogolite, cum că lucrarea mea de doctorat este secretă, că a fost secretizată. Este o aberaţie să afirmi aşa ceva că o lucrare susţinută public în 2018 poate fi secretizată în România.”, acuză Bode.

Acesta spune că totul a pornit de la un titlu pe care un jurnalist l-a dat unui articol „care pe fond era corect şi prezenta cronoligia tezei de doctorat, dar titlul era Bode şi-a secretizat teza de doctorat”.

„Daţi-mi voie să demontez această minciună public aici, minciuna cu secretizatul. Editura a publicat. O găsesc la biblotecă. În 2018 am susţinut teza de de doctorat la Universitatea Babes Bolay la Cluj-Napoca. În 2018 am aici în faţă şi vă prezint adeverinţa de la Bibilioteca centrală universitară Lucian Blaga, adeverinţa prin care se spune clar că am predat un exemplar din lucrare. În urmă cu doi ani, jurnalişti au spus că lucrarea poate fi consultată la bibliotecă, în format print şi la Biblioteca Naţională a României atât în format print, cât şi electronic”, a menţionat Bode.

Ministrul de Interne le-a atras atenţia celor care vor mai spune că lucrarea sa de doctorat a fost secretizată, că se va întâlni cu ei în instanţa de judecată.

”Toţi cei care mă vor acuza că am secretizat teza de doctorat, cu toţi mă voi întâlni în instanţă, pentru că prea mult şi-au bptut joc de munca mea şi de ceea ce ei numesc ascunderea tezei. Au citit-o de nu mai are coperţi şi jurnaliştii şi nejurnaliştii”, a precizat Lucian Bode.