Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunţă că va face o plângere penală împotriva celor care „au deturnat” Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) de la misiunea sa.

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 Foto: Inquam Photos / George Calin

„Înainte erau 90 de hingheri, acum mai sunt 10. Bugetul a fost deturnat către alte lucruri (...). Câinii au început să reapară în Bucureşti foarte mulţi (...) pentru că nu mai sunt prinşi (...), nu mai sunt locuri în adăposturi”, a spus Ciprian Ciucu, vineri seară, la Digi 24, potrivit Agerpres.

El a menţionat că terenul unde o femeie a fost ucisă de câini în zona Lacul Morii nu a fost împrejmuit, pentru că se află într-o zonă inundabilă şi nu pot fi emise autorizaţii de construire în astfel de perimetre. „Cineva a împroprietărit pe cineva (...); acolo doar prin înţăruşare este permisă aşa-zisa delimitare”, a explicat Ciucu.

Potrivit acestuia, sunt multe căi de acces în zonă, iar numărul de poliţişti locali este insuficient pentru ca acestea să fie păzite.

„O să punem camere, au mai fost puse, dar au fost date jos. (...) Acel teren a mai fost curăţat de câini. Nu este pentru prima oară când a fost plin de câini. Înainte ASPA (...) acţiona altfel (...), aveau patrule (...). Teza este că serviciul de ecarisaj a fost distrus, banii nu s-au mai dus pe prindere, ci pe alte lucruri”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: „Am semne de întrebare că Nicuşor Dan este persoana potrivită să conducă acest oraş foarte mare, foarte greu, foarte complex”

Edilul a menţionat că nu a vorbit cu primarul general, Nicuşor Dan, după ce o femeie a fost ucisă de câini în zona Lacul Morii.

„Mi-am pierdut foarte mult încrederea în capacitatea Primăriei Municipiului Bucureşti de a gestiona anumite servicii publice, de aceea încerc să fac cât mai multe”, a susţinut Ciucu.

El a adăugat că l-a sprijinit foarte mult pe Nicuşor Dan. „Din momentul când a devenit primar general am zis ok, fiecare primar trebuie să aibă 2 ani cel puţin să arate ce poate. I-am spus că vreau să colaborăm, să am o relaţie apropiată (...). L-am sprijinit (...), m-am pus în faţa partidului pentru el (...), care de mult timp mi-a cerut să-i retragem sprijinul”, a afirmat Ciprian Ciucu.

În opinia sa, idealurile lui Nicuşor Dan nu sunt incompatibile cu ale sale, că este nevoie să conlucreze, dar că nu au reuşit, deşi i-a asigurat necondiţionat sprijinul consilierilor generali.

„Chiar dacă avem aceleaşi aspiraţii, lipsa capacităţii de leadership mă face să-mi pun semne de întrebare dacă este persoana potrivită să conducă acest oraş foarte mare, foarte greu, foarte complex”, a atras atenţia Ciprian Ciucu.

În altă ordine de idei, el a declarat că i se pare neserios din partea lui să candideze la Primăria Capitalei, pentru că încă mai are „de confirmat” în sectorul 6.

