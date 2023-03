RADIO - TV Duminică, 26 Martie 2023, 21:04

Liderul PSD Marcel Ciolacu susține că nu îşi doreşte un alt USL, vorbind despre coaliţia actuală PSD-PNL şi UDMR. Acesta a reamintit că USL a fost făcut împotriva lui Traian Băsescu, la acea vreme când fostul preşedinte era privit ca un duşman. „Eu nu am duşmani, am adversari politici. Eu nu fac alianţe ca să mă duşmănesc cu cineva sau împotriva cuiva”, a completat liderul social-democraţilor.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

„Eu nu vreau USL. Eu nu îmi doresc USL, nu am spus niciodată că îmi doresc USL. USL s-a făcut împotriva cuiva, domnule. Domnul Băsescu şi-a câştigat calitatea de duşman. Eu nu am duşmani, am adversari politici. Eu nu fac alianţe ca să mă duşmănesc cu cineva sau împotriva cuiva. Eu vă spun în ceea ce îl priveşte pe Ciolacu, în ceea ce îl priveşte pe Ciucă, vă dau exemplu de preşedinţi de partid care s-au crezut Luceafărul şi toţi au sfârşit în eşec politic”, a afirmat Marcel Ciolacu duminică seara la postul România TV, potrivit News.ro.

El a mai explicat că au fost lideri politici în trecut care s-au crezut „Mesia pe pământ” şi nu au sfârşit bine politic.

„Puterea mea vine de la oameni din PSD care se bazează pe votul românilor. Dacă nu ne intră bine în cap asta şi ne credem Mesia pe pământ, vom sfârşi ca ceilalţi. Pe principiile de bază putem pica de acord şi se vede că am picat de acord. Nu trebuiau să repete aceleaşi greşeli ca PSD. Eu prefer să repet din greşelile făcute, nu să le repet şi eu”, a completat Ciolacu.