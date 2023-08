RADIO - TV Vineri, 25 August 2023, 01:00

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, susţine că nu a ştiut despre intenţia de asumare a răspunderii în faţa Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală şi cele pentru combaterea evaziunii,relatează News.ro.

Alina Gorghiu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Pot să vă răspund în nume personal, că noi nu am avut şedinţa de Birou Politic Naţional: eu nu am ştiut de ideea de angajare a răspunderii. Dar cred că e mai puţin important că am ştiut sau nu”, a declarat Alina Gorghiu, joi seară, la TVR Info.

Ea a spus că există trei modalităţi prin care aceste reforme, ca orice alt normativ, pot fi adoptate. Prima este cea a legiferării prin Ordonanţă de Urgenţă, iar Ministerul Justiţiei a avut ”obiecţiuni multiple” privind emiterea de Ordonanţe de Urgenţă pe cele două aspecte legislative, pentru că ”erau riscuri de neconstituţionalitate vădite”. A doua variantă ar fi proiect de lege dezbătut în Parlament, care durează, fie că e propus de Guvern sau de Parlament. A treia variantă este cea a răspunderii.

„Este justificată urgenţa, asta dacă chiar ţinem să facem o reformă a administraţiei în România, însă pentru mine, ca om politic, vă spun că e mai importantă maniera în care se va reglementa: că e angajare de răspundere, că este proiect de lege, că dacă vrei şi prin proiect de lege trece la fel de repede, important va fi pachetul de măsuri pe care le iei prin aceste iniţiative”, a adăugat Gorghiu.

Ea a susţinut că, în opinia liberalilor, ”a fost o greşeală” ceea ce a numit ”scurgerea în spaţiul public” a unui draft de act normativ privind măsuri administrative şi fiscale.

”Eu nu am văzut nicio variantă. Va trebui, în cazul angajării răspunderii, ca acest proiect să fie elaborat de Ministerul Finanţelor şi va trece oricum pe la Ministerul Justiţiei la avizare. În momentul în care voi avea o formă, care sigur că va trebui să aibă acceptul acestei coaliţii pentru că altfel nu ai cum să ai susţinere, la nivel de Parlament, cu siguranţă voi comunica public opinia pe care o am”, a explicat Gorghiu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat joi, în deschiderea şedinţei Executivului, că Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală şi cele pentru combaterea evaziunii. ”Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament. Nu mă sperie nimic! Nu voi ceda un milimetru, indiferent de presiunile celor din sistem”, a spus premierul. El a mai afirmat că trebuie să separăm apele şi românii să vadă cine vrea cu adevărat să facă reforme şi să ducă această ţară înainte şi cine se opune şi luptă pentru privilegii şi pentru bogaţi. ”Eu cred că aceasta este calea şi vă anunţ că voi merge înainte cu fermitate”, a ţinut să precizeze Ciolacu.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat joi pentru News.ro, că decizia angajării răspunderii de către guvern a fost discutată, agreată şi stabilită în coaliţie. El a precizat că motivul asumării răspunderii este unul cât de poate de pragmatic, pentru că ”suntem într-o situaţie de reală urgenţă pentru aplicarea măsurilor, ca să aibă efectul dorit în aceste ultime patru luni ale anului”.