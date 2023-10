RADIO - TV Marți, 24 Octombrie 2023, 21:42

HotNews.ro

5

Medicul oncolog Mircea Savu de la Institutul Oncologic Bucureşti afirmă că încă există pacienţi diagnosticaţi cu cancer care recurg la tratamente găsite pe internet sau prin alte canale de comunicare. El dă exemplul unui bolnav care a refuzat tratamentul, la indicaţia unui energoterapeut, dar şi al unei femei care, diagnosticată cu cancer mamar din anul 2018, refuză să se trateze, potrivit News.ro.

Analize prevenție cancer colorectal Foto: DELAIR / BSIP / Profimedia

„Toate canalele media sunt pline de poveşti medicale: ceaiuri, bioenergie... Mi s-a întâmplat ca fiul unui pacient care e într-o stare bună, după ani şi ani şi ani de zile de tratament, a fost diagnosticat cu limfom. A fost la un energoterapeut şi i-a spus că nu are nimic. A refuzat tratamentul şi a murit. Am pacientă diagnosticată cu cancer mamar în martie 2018, nu a făcut niciun tratament până în momentul de faţă. Din păcate, avem şi chirurgi care îşi fac reclamă: am operat un chist de 19 kilograme.

Unde e prevenţia la un pacient care ajunge să aibă un chist de 19 kilograme? Plus că în aceste cazuri nu avem date despre ce se întâmplă pe termen lung”, a afirmat, marţi seară, la Medika Tv, medicul Mircea Savu.

El a spus că, pe lângă ”miturile medicale”, şi sistemul de sănătate are ”slăbiciuni” în ceea ce priveşte acordarea îngrijirii medicale pacienţilor oncologici.

„În mod corect cred că trebuie să ne gândim că această situaţie se suprapune peste nişte mituri medicale şi, din păcate, reflectă şi nişte slăbiciuni ale sistemului, că dacă vine omul la medic şi este programat peste trei luni la tomografie, ce speranţă să aibă el în sistemul medical? Şi atunci se duce la babe”, a arătat Mircea Savu.

Medicul a mai spus şi că există pacienţi care ”merg la medic când nu mai pot” iar în cazul cancerului asta înseamnă că bolnavii ajung la medic în stadii avansate. Mircea Savu a adăugat că ”situaţia nu e numai în România”, ci şi în alte state cu sisteme medicale avansate.