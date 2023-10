RADIO - TV Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 00:51

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat marţi seară că a găsit pentru decontare concedii medicale în valoare de 6 miliarde de lei în acest an, deşi în pandemie valoarea acestora a fost de 570 de milioane de lei. „Undeva lucrurile au scăpat de sub control”, afirmă Ciolacu, precizând că este nevoie de digitalizare în mai multe domenii, inclusiv în sănătate, unde „oricine poate deconta reţete şi servicii”.

Marcel Ciolacu Foto: Hotnews

„În acest moment, toată lumea plăteşte CASS. Pe timpul PSD-ului, erau concedii medicale de 820 de milioane. Pe urmă au venit 570 de milioane pe timpul pandemiei. Anul acesta eu am găsit de plată concedii medicale de 6 miliarde. 6 miliarde de lei. Eu nu am fost în concediu... undeva lucrurile au scăpat de sub control. Înţeleg misiunea grea pe care o are noul şef de la CNAS”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, la postul România TV, relatează News.ro.

Premierul a vorbit despre nevoia de digitalizare în domeniul sanitar.

„Cum adică copilul când se naşte nu are card de sănătate (...), unde se mai întâmplă acest lucru? Oricine poate deconta reţete şi servicii fără să fie digitalizat şi să ai o fişă foarte clară. Aceste lucruri trebuie să înceteze. Avem nevoie de o Românie ordonată”, a susținut Ciolacu.

