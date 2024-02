RADIO - TV Sâmbătă, 17 Februarie 2024, 00:28

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, crede că are şansa de a câştiga un al doilea mandat la alegerile locale din acest an, el fiind de părere că, la fel ca în anul 2020, lupta electorală se va da între un candidat din partea PSD şi candidatul „cu cele mai multe şanse” din spectrul politic de dreapta, potrivit News.ro.

Nicusor Dan Foto: Inquam Photos / George Calin

„E o chestiune care ţine de alegători. Ce pot eu să spun, din perspectiva mea, este că în 2020 am avut un vot al publicului de dreapta, după 12 ani jalnici de PSD în Bucureşti, şi că am încercat să mă ţin de ceea ce am spus oamenilor în campania electorală, adică am scos Primăria din faliment, am adus fonduri europene şi cred că o să fim din nou, în 2024, în paradigma dreapta versus PSD şi eu cred că alegătorii de dreapta vor vedea candidatul cu cele mai mari şanse”, a declarat Nicuşor Dan, la Digi 24, vineri seară.

Întrebat dacă are şanse să câştige al doilea mandat, chiar fără sprijinul PNL, primarul în funcţie a răspuns:

„Din nou, votul este la oameni. Eu cred că da, pentru că alegerile într-un sigur tur polarizează şi este un PSD şi un candidat de dreapta, care are cele mai multe şanse dintre candidaţii de dreapta. Eu cred că si simpatizanții liberali nu vor PSD la Capitală, vor filtra informațiile singuri și vor vota în consecință”.