Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că nu revine în USR, iar la aceste alegeri „fără discuţie” rămâne independent. În ipoteza în care va câştiga, va fi un primar care va trebui să lucreze cu mai multe partide de dreapta care îl sprijină în CGMB, a arătat el. Nicuşor Dan a precizat totodată că, dacă nu câştigă, are o meserie şi o poziţie pe care şi-a suspendat-o la Institutul de Matematică.

Nicuşor Dan Foto: Agerpres

Nicuşor Dan a fost întrebat luni seară, într-o emisiune la Prima News, dacă ia în calcul să revină în USR, partidul pe care l-a fondat.

„Nu, eu sunt un primar independent”, a răspuns Nicuşor Dan, conform News.ro. El a menţionat că a avut o colaborarea foarte bună în Consiliul General şi cu USR, şi cu PMP, şi cu PNL. „În spaţiul public am o colaborare foarte bună cu Forţa dreptei, cu REPER”, a completat edilul.

Întrebat dacă va rămâne independent la aceste alegeri, primarul Nicuşor Dan a spus: „La aceste alegeri, fără discuţie”.

El a respins şi ideea de a forma un alt partid în viitor. „În ipoteza în care voi câştiga, voi fi un primar care va trebui să lucreze cu mai multe partide de dreapta care îl sprijină în CGMB şi e foarte greu să favorizezi un partid sau altul”, a arătat Nicuşor Dan.

„Dacă nu câştig, am o meserie”

Nicuşor Dan a vorbit şi despre ce va face dacă nu va câştiga alegerile. „Am o meserie, am o poziţie pe care mi-am suspendat-o la Institutul de Matematică”, a spus el.

Primarul Nicuşor Dan a mai afirmat că nu vrea să îşi dea o notă, ci aşteaptă să fie evaluat de alegători. „Sunt o persoană care se autoevaluează în exces, ştiu unde am greşit, ştiu ce am făcut bine, lucrul cel mai important este că am fost foarte serios şi nu mi-am bătut joc de votul oamenilor”, a completat el.