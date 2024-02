RADIO - TV Luni, 26 Februarie 2024, 23:20

Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, afirmă că susţine în continuare cota unică de impozitare ”de care am beneficiat cu toţii”, precizând că impozitarea progresivă ”face sens în momentele în care populaţia are un anumit nivel de trai” care permite implementarea unei astfel de măsuri. Întrebat dacă actuala metodă de impozitare va fi valabilă şi pentru anul 2025, ministrul Finanţelor răspunde că ”este prematur de spus”, o decizie în acest sens depinzând de rezultatul alegerilor din acest an, relatează News.ro.

”Aici, vedeţi, este o luptă doctrinară între cele două partide. Am spus, fără să intru în contradicţie nici cu domnul prim-ministru şi nici cu doctrinele celor două partide, că impozitarea progresivă face sens în momentele în care populaţia are un anumit nivel de trai care permite impozitarea progresivă. Impozitarea progresivă înseamnă să iei mai mulţi bani din buzunar la oameni – e adevărat că la cei cu venituri mici iei mai puţin, la cei cu venituri mari iei mai mult – dar tot iei bani din această perspectivă a impozitării progresive. Cota unică, am beneficiat cu toţii de ea, am văzut că are această neutralitate în ceea ce priveşte munca şi, dacă vreţi, ca şi factor de impulsionare fiscal şi ca modalitate de a impulsiona forţa de muncă. Totuşi, aşa cum am precizat, cota unică este cea de care am beneficiat cu toţii şi cred că în continuare ne-o dorim cu toţii”, a afirmat ministrul Marcel Boloş, luni seară, la Digi 24.

El a arătat că Partidul Naţional Liberal a precizat că menţinerea cotei unice reprezintă ”linie roşie”.

”Sigur, susţin cota unică”, a adăugat Marcel Boloş.

Întrebat dacă aceasta va fi valabilă şi pentru anul 2025, ministrul Finanţelor a răspuns: ”Aici, depinde de conjunctură, e prematur de spus ce se va întâmpla şi vom vedea după alegeri”.