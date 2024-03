RADIO - TV Marți, 26 Martie 2024, 19:47

Europarlamentarul PNL Mircea Hava a declarat marţi, despre situaţia de la PNL Timiş, unde liderul organizaţiei locale, Alin Nica, a fost demis şi s-a decis susţinerea la Consiliul Judeţean a social-democratului Alfred Simonis, că din exterior pare o chestiune teribil nedemocratică, dar dacă mergem în interior, din datele pe care le are, lucrurile stau un pic altfel, scrie News.ro.

Mircea Hava Foto: PNL

El a precizat că totul este făcut în urma unor sondaje iar sondajele au arătat că astfel trebuie făcute lucrurile.

„Este o hotărâre a partidului, care este veche, se discută de mult la ea, astăzi nu ştiu ce s-a votat (..) Pe dinafară pare o chestiune teribil nedemocratică, dar dacă mergem în interior, din datele pe care le am, lucrurile stau un pic altfel. Totul este făcut în urma unor sondaje, şi aceste sondaje au spus că lucrurile trebuie făcute în acest fel. Aici se face politică, emoţiile sunt emoţii iar politica este politică şi o faci pe termen lung”, a spus Mircea Hava în emisiunea România Politică de la Prima News.

„Eu niciodată nu am fost cel care am bătut din călcâie, am fost incomod la luarea unor decizii de tipul acesta, le luam doar după ce eram foarte foarte documentat. Nu sunt”, a completat Hava, despre situaţia excluderii din partid a lui Alin Nica, în şedinţa conducerii PNL de marţi seara.

Europarlamentarul PNL a mai spus că la Alba, este o competiţie între 65 de primari care sunt la PNL şi câţiva primari care mai sunt la PSD.

„Asta este competiţia”, a completat Hava, arătând că sondajele dau 63% pentru PNL şi 15% sau 16% pentru PSD.

„În Alba, niciodată PSD nu a avut aripi, pentru că au fost oameni care au ştiut să facă politică şi au fost iubiţi, pentru că au construit. (..) Dacă ar fi fost o chestiune de genul ăsta, ca la Alba să fie impus un candidat care avea şanse, certitudine, da, aş fi acceptat pentru că era o chestie legată de construcţie. Construcţiile le faci pentru a fi bine pe viitor”, a completat Mircea Hava.

Purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe a anunţat că Biroul Politic Naţional al partidului a decis, în şedinţa de marţi, demiterea de la conducerea organizaţiei Timiş a lui Alin Nica, şefia organizaţiei fiind preluată interimar de către Vasile Blaga.

De asemenea, PNL şi PSD au decis ca PSD să aibă candidatul comun al coaliţiei la şefia Consiliului Judeţean Timiş să fie de la PSD, iar candidatul comun al coaliţiei pentru Primăria Timişoara de la PNL.

