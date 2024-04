RADIO - TV Sâmbătă, 27 Aprilie 2024, 00:11

Candidata PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri seară, la Digi 24, că și-ar dori o retragere din cursă a lui Cristian Piedone, mai ales că acesta anunțase acum un an că dacă ea va candida el nu va intra în cursă. Firea spune însă că gestul trebuie să vină din partea edilului sectorului 5.

Gabriela Firea Foto: Inquam Photos / George Călin

„Dar mi-e că dacă-l sun apoi sună el la Antena să zică că „mi-a zis Gabi să mă retrag” şi îmi mai dă şi două palme… sigur, la figurat spun. De la dumnealui trebuie să vină acest gest. Să facă ce a spus la început că dacă Gabriela Firea candidează, el n-o va face. Să facă ce a spus. Acum am revenit la starea iniţială”, a comentat Gabriela Firea.

Fostul primar general crede că ar trebui ca Piedone să se retragă deoarece ea ar avea mai multe șanse să îl învingă pe Nicușor Dan.

„Noi am colaborat bine în campania trecută, dumnealui a mers pe teren, a vorbit cu bucureştenii - 'votaţi-mă pe mine la Sectorul 5 şi pe Gabriela Firea la Capitală' - şi am câştigat 45% şi îi mulţumesc. Cred că am putea colabora în continuare de această manieră. Pentru că a spus (...) că doreşte ca în Bucureşti să se întâmple altceva, să nu mai fie actualul primar în funcţie şi cred că eu am argumente mai puternice pentru a intra în competiţia cu actualul primar”, a spus Firea la Digi 24.

„Eu îi înţeleg supărarea lui Piedone (…), el credea probabil că e singurul candidat de centru stânga. Şi noi am crezut prin nominalizarea doctorului Cătălin Cîrstoiu că va reuşi să cumuleze şi voturile PSD şi pe cele ale PNL, dar s-a dovedit că socoteala din partid nu se potriveşte cu cea din teren. Nimeni n-are voturile în buzunar”, a spus Firea.

