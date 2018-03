Business report: Vom plati cu doi lei mai mult pentru fiecare produs ambalat in sticle sau borcane - proiect; BNR, scadere la 2,03 la suta a indicelui ROBOR la trei luni; Un tabel: Structura cheltuielilor guvernamentale ale Romaniei in context european

Va mai amintiti vremurile in care nu puteai cumpara lapte, ulei sau bere, fara sa dai o sticla la schimb? Acele vremuri s-ar putea intoarce: Ministerul Mediului vrea sa platim cu doi lei mai mult pentru fiecare produs ambalat in sticle sau borcane. Ca sa ne invatam sa ne sortam gunoiul. Acum, doar 7% din deseuri sunt reciclate. Dupa 2020, ne pasc amenzi europene, daca nu ne conformam, scrie DIGI24. ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a coborat miercuri pe piata interbancara la nivelul de 2,03% la trei luni, de la 2,05% marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit la astfel valoarea din 8 februarie 2018. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, acesta a scazut, miercuri, la 2,36%, nivel similar cu cel din urma cu o luna, din 13 februarie 2018. Conform datelor BNR, la inceputul anului, ROBOR se situa la 2,05%, conform Romania Libera. Situatia din iarna anului 2017, cu efecte resimtite aproape tot anul, a condus la o crestere abrupta a pretului energiei pe piata spot la Bucuresti. Anul 2017 a consemnat mai multe recorduri pe aceasta piata inclusiv in materie de bani: s-a tranzactionat energie electrica de preste un miliard de euro. In lei, cresterea pretului mediu ponderat a fost de 47,85% fata de anul 2016, iar in euro cresterea a fost de 45,64%, informeaza Economica. Potrivit datelor publicate de Eurostat, Romania s-a situat in 2016 pe antepenultimul loc intre statele UE atat procentajul in PIB al sumelor alocate pentru sanatate, cat si la procentajul in PIB al banilor dati de stat pentru educatie. Cu 4% din PIB pentru sanatate ne-am situat la mare distanta de media europeana de 7,1% din PIB si am lasat in urma doar Letonia (3,7% din PIB) si Cipru (2,6% din PIB). Cu 3,7% din PIB pentru educatie, am fost mai aproape de media europeana de 4,7% din PIB si am trecut cu putin peste Bulgaria (3,4%) si Irlanda (3,3%), relateaza Curs de Guvernare. "Firmele de salubritate au un singur contract copy paste la nivel national, in care ele sunt platite pentru urmatoarele operatiuni: colecteaza, transporta si depoziteaza. Exista un tarif unic. Sunt foarte putine locuri in care s-a luat in discutie schimbarea acestui contract, colectarea deseurilor care se depoziteaza si colectarea deseurilor reciclabile. Practic, firmele de salubritate pot fi acuzate ca nu au facut nimic, dar ele nu au avut posibilitatea prin contract sa faca. Au fost limitate de autoritatile locale. De ce? Astfel, tariful era mai mic", a explicat Damov pentru Romania Libera. miercuri, un plan de masuri pentru reducerea creditelor neperformante in sectorul bancar, o mostenire din perioada crizei financiare globale care afecteaza inca anumite banci europene, in special cele italiene, informeaza AFP.pentru a opri acumularea de credite neperformante (NPL) va avea doar un impact modest asupra cerintelor privind capitalul si in cele din urma va majora profiturile, se arata intr-un raport al Autoritatii Bancare Europene (EBA), transmite Reuters, citat de Agerpres pentru achizitionarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm, la doua zile dupa ce presedintele Donald Trump a blocat preluarea Qualcomm de catre concurentul Broadcom, care are sediul la Singapore, din motive ce tin de securitate nationala, transmit Financial Times si Reuters.