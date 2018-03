Business report: Firmele infiintate de Firea incep sa isi dea contracte intre ele in timpi record; Un lant celebru, cu magazine si in Romania, in faliment. Datoriile sunt uriase; Detaliile celei mai mari despagubiri din istoria asigurarilor in Romania. De unde va incasa OMV Petrom peste 35 de milioane de euro

. In 20 februarie, in vederea pregatirii targului de martisor care s-a desfasurat in Bucuresti intre 24 februarie si 8 martie, Compania Municipiala Agrement a atribuit direct un contract de 22.500 de euro Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti. Contractul prevede achizitia unor servicii de iluminat exterior pentru eveniment, precum o perdea de becuri LED, un pat in forma de inima, decoratiune in forma de diamant si in forma de inima. Chiar daca legea achizitiilor publice permite unei companii a primariei sa atribuie direct contracte unei alte companii a primariei, timpul record in care acesta a fost semnat lasa semne de intrebare cu privire la o competitie corecta cu mediul privat. Practic, firma primariei a publicat anuntul la ora 11:18, a primit oferta celeilalte firme a primariei la 11:41, iar o ora mai tarziu contractul a fost atribuit, potrivit capital.ro . Consiliul de Administratie al CNAIR a aprobat luni, 19 martie, infiintarea societatii Antrepriza de Constructii pentru executia de drumuri nationale si autostrazi. Prin intermediul societatii noi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea deocamdata sa finalizeze proiecte cu grad mare de executie, abandonate de catre constructori. Primul proiect care ar putea fi derulat de firma de constructii a CNAIR este Centura Sucevei, realizata in proportie de 85%. Sefii de la Drumuri iau in considerare ca firma proprie sa execute si lucrari de constructie de autostrazi. Astfel, Antrepriza de Constructii ar putea prelua doua proiecte de autostrazi, daca firmele de constructii care au castigat contractele nu revin pe santier si abandoneaza lucrarile, spun sursele noastre, potrivit economica.net. Dupa ce ajunsese in urma cu doi ani sa figureze in topul statelor care respectau cele mai multe criterii de stabilitate economica impuse prin tabloul de bord al indicatorilor relevanti pentru starea economiilor UE, cu 13 criterii atinse din 14 posibile, Romania a inceput sa piarda din conformarea cu aceste criterii, cel mai recent semnal de alarma tras indirect de Eurostat fiind cresterea abrupta a costului muncii cu 14,3% pe trimestrul patru 2017 fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit cursdeguvernare.ro. La scurt timp dupa ce compania Toys R Us a completat documentele pentru faliment, un nou retailer se confrunta cu aceasta situatie. Avand de platit o dobanda imediata de 60 de milioane de dolari, Claire's Accessories, o companie din SUA care vinde accesorii pentru preadolescente, a cedat controlul creditorilor, si este gata sa declare faliment. Decizia de a ceda controlul companiei creditorilor vine ca o incercare de a acoperi o parte din datoria de doua miliarde de dolari, datorie de zece ori mai mare decat veniturile sale anuale, potrivit gandul.info. . Petrom va incasa 161 de milioane de lei, adica circa 35 de milioane de euro in baza uneia dintre cele mai mari polite de asigurare de pe piata locala. Compania petroliera este astfel despagubita pentru pierderile inregistrate in 2016 si 2017, in urma a doua avarii care au provocat intreruperea activitatii la termocentrala pe care Petrom a construit-o la Brazi, langa Ploiesti. Ca nivel al despagubirii, evenimentul constituie un record pentru Romania el fiind comparabil doar cu cateva daune din domeniul aviatiei si cu dauna achitata de AIG pentru dezvoltatatorul Millenium Center, cladirea de birouri de la Armeneasca ce a ars aproape complet, potrivit capital.ro.