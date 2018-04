Business report: Vulnerabilitatile statale ale Romaniei in fata jocurilor Rusiei in tarile din Est; Ce s-a intamplat, exact, in sistemul de pensii?; Românii au plătit pentru cei 150.000 de pensionari speciali 7 miliarde de lei anul trecut, cu 28% mai mult decât în 2016

GlobalFocus Centre, think-tank international independent care realizeaza studii aprofundate si analize pe teme de securitate, politica externa, afaceri europene sau buna guvernanta si dezvoltare, a realizat un studiu in 4 state est-europene cu scopul de a identifica care le sunt vulnerabilitatile in fata propagandei. Autorii afirma ca este primul studiu de acest tip (care iese din tiparul analizelor inchise intre coperte cu mentiunea "Strict secret") facut public si care s-a concentrat asupra vulnerabilitatilor care "invita" la agresiune, nu asupra identificarii unor agresiuni in curs, scrie CursdeGuvernare. Este incertitudine totala in acest moment cu privire la viitorul pensiilor din Pilonul II. Statul considera acum ca pensiile private ale romanilor trebuie regandite. Care este miza? Greu de spus, informatiile sunt putine. Cert este ca sistemul de pensii publice este intr-o situatie foarte dificila, intregul sistem este nesustanabil. Pensiile astazi sunt platite de catre cei care muncesc in acest moment, dar ce se va intampla cand acei contribuabili ajung, la randul lor, la pensie? Cine le va mai plati lor pensia? Statul vrea sa acopere aceasta gaura si de aceea umbla la pensiile private, precizeaza Digi24. Pensiile speciale au costat bugetul de stat peste 6,94 miliarde de lei în anul 2017, cu 28% mai mult decât în 2016, reiese dintr-o analiză Economica.net, realizată pe baza datelor oficiale pe care ni le-au comunicat în exclusivitate cele patru Case de Pensii care le administrează. Aproape 150.000 de oameni au încasat pensie specială în luna decembrie 2017, imensa majoritate – militari. Bugetul de stat, din care se plătesc integral pensiile speciale ale militarilor şi - parţial - ale civililor, este alimentat din taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii din România, scrie Economica.net. Falia dintre bogati si saraci se accentueaza in numeroase state. Economistii cerceteaza de ceva timp urmarile. Aceasta are legatura cu FMI, a carui reuniune de primavara a debutat la Washington. Economistii nu sunt cunoscuti pentru compasiune fata de semeni. Privirea le este atintita pe cifre si nu pe destinele oamenilor. De aceea, cei mai multi nu se sinchisesc de inechitatea veniturilor si averilor. Ba chiar dimpotriva. Oamenii muncesc mai din greu daca vor sa-si amelioreze conditia. Redistribuirea avutiei costa in schimb bani si reduce motivarea oamenilor, sustin ei, potrivit Deutsche Welle. Rata de ocupare a populaţiei active, adică între 20 şi 64 de ani, a fost de 68,4% în ultimul trimestru al anului trecut, cu doar 1,6 puncte procentuale mai puţin decât ţinta naţională de 70%, stabilită în Strategia Europa 2020. Dintre cele 8,97 milioane persoane active, populaţia ocupată era de 8,54 milioane, iar 425.000 erau şomeri. Numărul de salariaţi se ridica la 6,44 milioane în ultimul trimestru al anului trecut, în această cifră fiind înregistraţi şi cei din forţele armate, precum şi persoanele care lucrează în sectorul informal şi la negru, potrivit Capital. RADET, aflat in mare dificultate financiara, primeste un ajutor de la stat, sub forma unei legi care ii va permite sa inceapa livrarea de caldura mai devreme si sa o opreasca mai tarziu. RADET va porni caldura la trei zile dupa ce temperatura va scadea sub 10 grade in intervalul 20.00-06.00 si o va opri atunci cand temperatura urca peste 10 grade in acelasi interval. In prezent, intervalul orar de referinta este 18.00-06.00. Astfel, RADET, livrand o perioada mai lunga de timp caldura, va si incasa mai multi bani intr-un an, important pentru o societate aflata in mare dificultate financiara, cu datorii de aproape 1 miliard de euro, pierderi in retea ce merg pana la 60% si confruntata cu debransari masive, relateaza Romania Libera. Chiar daca admite ca statul nu a fost un prea bun administrator al banilor publici, ministrul Finantelor nu exclude ca bani din fondul de pensii sa fie investiti. "Noul mecanism" la care inca se lucreaza si va fi gata pana la finalul lui iunie se va aplica are in vedere si tranferul optional al fondurilor din Pilonu II in Pilonul I de pensii. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat, marti, asigurari ca statul poate gestiona banii de pensii si chiar poate fi la fel de competitiv precum privatii, fiind posibil ca fonduri din Pilonul I sa fie investiti, scrie Gandul.