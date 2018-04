Business report: UE vrea sa faca rezerve bugetare pentru a traversa cu bine eventuale noi socuri economice; Deutsche Bank - ultimul cartus; 10 indicatori social-economici de saracie - Romania fata de media UE

La Bruxelles este analizata o propunere care vizeaza, pe fondul cresterii bugetului UE, crearea unui "buffer" financiar menit sa protejeze ratingul de credit AAA al Uniunii pe masura ce aceasta isi va extinde capacitatea de creditare. Comisia Europeana doreste ca in urmatorul Cadru Financiar Multianual, in caz de nevoie, UE sa detina capacitatea financiara de a putea acorda credite ieftine statelor din zona euro care ar fi afectate de socuri economice viitoare. Potrivit propunerii, UE este avertizata ca are nevoie de "spatiu de manevra" bugetar pentru a acoperi utilizarea tot mai mare a instrumentelor financiare, inclusiv prin crearea unui "instrument de stabilizare pentru zona euro", scrie Curs de Guvernare. Noul sef al Deutsche Bank debuteaza in forta. El vrea sa reformeze institutia din temelii. Dar are la dispozitie doar un ultim cartus. Daca nu nimereste, Deutsche Bank devine istorie, considera Henrik Bohme. Omul este foarte grabit. "Nu avem timp de pierdut!", afirma Christian Sewing, de nici trei saptamani sef al Deutsche Bank. El justifica astfel restructurarea radicala a institutiei pe care a ordonat-o. Intr-adevar, este ceasul al 12-lea si trebuie sa se intample ceva in interiorul institutiei bancare numarul unu din Germania. Ultimii trei ani au fost anii unei curatenii generale, ordonate de predecesorul lui Sewing, Cryan, relateaza Deutsche Welle. Obiectivul principal al Natiunilor Unite pentru dezvoltarea sustenabila este disparitia situatiilor de oameni aflati in situatie de saracie extrema pe parcursul urmatorilor 15 ani. De aceea, progresele in materie au fost analizate de Eurostat pentru toate statele membre ale Uniunii, pe zece dimensiuni considerate fundamentale pentru evolutia pe zona de saracie si incluziune sociala. La un nivel mult ridicat fata de media UE, explicabil partial prin nivelul mai redus de dezvoltare economica, Romania a evoluat sincron cu statele membre pana in 2015, cu un maxim atins conjunctural in 2012, ce arata pe seama cui s-a facut iesirea din criza economica, informeaza Curs de Guvernare. Noile tehnologii, cum ar fi inteligenta artificiala, machine learning si blockchain au inceput deja sa transforme pietele internationale de capital, iar schimbarile nu se vor opri aici, crede Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). In opinia sa, in viitorul nu foarte indepartat, revolutia digitala va duce la cresterea lichiditatii burselor ca urmare a cresterii accesului publicului larg la aceste tipuri de investitii. De asemenea, instrumentele se vor diversifica, iar pietele vor fi mai strans integrate la nivel international. Totodata, bursele se vor bucura de o mai mare stabilitate, pe fondul cresterii transparentei, potrivit New Money. Licitatiile prin care se rezerva capacitatea de export si de import de gaze ale Romaniei, prin conductele Transgaz, se fac in Ungaria, pe o platforma a echivalentului ungar al Transgazului romanesc, FGSZ. Zilele trecute, Transgaz, operatrul sistemului national de transport al gazelor naturale, a anuntat mai multe licitatii pentru rezervarea de capacitate pe conductele care leaga Romania de Bulgaria si de Ungaria. In primul caz este de vorba despre alocarea de capacitate pentru conducta Isaccea-Negru Voda, in puctul Negru Voda, din directia Romania spre Bulgaria, pentru al patrulea trimestru al acestui an. Capacitatea de export scoasa la licitatie de Transgaz aici este de 104 milioane KWh/zi, precizeaza Economica. Au considerabil peste 70 de ani, se stiu de aproape o viata, iar la inceputurile anilor '90 au pus bazele producatorului de cosmetice Gerocossen. Plecasera toti trei din compania Miraj si aveau profesii complementare care ii recomandau pentru un business in domeniu - Stanca Cismaru era inginer chimist, Elvira Sas, tot chimista, si Radu Aurel Bogdan, inginer mecanic. Evident, au facut ceea ce stiau sa faca de-o viata: cosmetice. La aproape 30 de ani distanta de acel moment, Gerocossen a avut in 2017 afaceri de 3,2 milioane de euro, ocupand locul doi in topul producatorilor autohtoni de cosmetice, dupa clujenii de la Farmec, scrie New Money.