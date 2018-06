Business report: Decalajele de dezvoltare dintre regiunile tarii. Dar si dintre judetele aceleiasi regiuni; Romania a importat produse lactate si oua de 84,8 milioane de euro; CFR Calatori imprumuta 160 de milioane de lei de la BCR si BRD pentru refinantarea unor credite

Decalajele de dezvoltare dintre regiunile tarii. Dar si dintre judetele aceleiasi regiuni Regiunea Bucuresti-Ilfov a contribuit anul trecut cu 27,3% din PIB-ul la nivel national, potrivit datelor publicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP). Suma realizata impreuna cu regiunea Sud-Muntenia, in interiorul careia este pozitionata ( regiune aflata pe locul 2 in topul rezultatelor economice la nivel national) a fost de aproape 40% din cele 858,3 miliarde lei obtinute de Romania in 2017. La polul opus s-a situat regiunea de Sud-Vest Oltenia, cea mai saraca din tara, care a avut o pondere de doar 7,5% din rezultatul total. Din motive de dimensiuni ceva mai mici ( doar patru judete componente, Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin) cea de a doua regiune a tarii ca nivel de trai, cea de Vest, nu a prins pragul de 10% din PIB, la care a ajuns in premiera regiunea Nord-Est (vezi tabelul), precizeaza Regiunea Bucuresti-Ilfov a contribuit anul trecut cu 27,3% din PIB-ul la nivel national, potrivit datelor publicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP). Suma realizata impreuna cu regiunea Sud-Muntenia, in interiorul careia este pozitionata ( regiune aflata pe locul 2 in topul rezultatelor economice la nivel national) a fost de aproape 40% din cele 858,3 miliarde lei obtinute de Romania in 2017. La polul opus s-a situat regiunea de Sud-Vest Oltenia, cea mai saraca din tara, care a avut o pondere de doar 7,5% din rezultatul total. Din motive de dimensiuni ceva mai mici ( doar patru judete componente, Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin) cea de a doua regiune a tarii ca nivel de trai, cea de Vest, nu a prins pragul de 10% din PIB, la care a ajuns in premiera regiunea Nord-Est (vezi tabelul), precizeaza Curs de Guvernare.





Romania a importat produse lactate si oua in valoare de 84,8 milioane de euro, in primele doua luni din 2018, in crestere cu 4,1% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile s-au majorat cu 25,2%, cifrandu-se la 21,4 milioane de euro, conform INS. Desi exporturile de produse lactate si oua au inregistrat un avans considerabil in ianuarie si februarie 2018, valoarea consemnata a fost de aproape patru ori mai mica decat cea a importurilor de astfel de produse. Astfel, deficitul comercial pe acest segment se ridica la 63,4 milioane de euro. Anul trecut, Romania a importat o cantitate de lapte brut de 131.315 tone, in crestere cu 0,9% (1.130 tone) fata de anul 2016 si a colectat o cantitate de lapte de vaca de la exploatatiile agricole de 1,028 milioane de tone, cu 8% (1,02 tone) mai mult fata de anul precedent, conform datelor INS, scrie Romania Libera.





CFR Calatori va contracta credite de 160,34 milioane de lei de la BCR si BRD pentru refinantarea unor imprumuturi luate anterior pentru a finanta capitalul de lucru al companiei, potrivit unor informatii din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). CFR Calatori a lansat pe 10 martie 2018 licitatia pentru contractarea de credite, impartita in sapte loturi. Pentru sase dintre loturi a primit oferte de la BCR iar pentru un lot a primit de la BRD, potrivit anuntului de atribuire postat joi, 31 mai, in SEAP. Noile imprumuturi sunt contractate pentru o perioada de un an iar valoarea totala a costurilor de refinantare se ridica la 3,27 milioane de lei. Acestea vor fi utilizate pentru refinantarea unor linii de credit angajate anterior si care au avut scopul de a finanta capitalul de lucru al societatii, potrivit documentelor din SEAP, informeaza Economica.





Presedintele Donald Trump a decis, joi, sa impuna taxe suplimentare la importurile de otel si de aluminiu din UE, Canada si Mexic, trei dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Statelor Unite, anunta CNN. Impozitele suplimentare decise de SUA sunt de 25% la importul de otel si 10% la importul de aluminiu, noile tarife urmand sa fie aplicate in noaptea de joi spre vineri, a anuntat secretarul pentru Comert, Wilbur Ross. Liderii europeni nu au intarziat sa condamne decizia Casei Albe de a mentine supratarifele asupra importurilor de otel si aluminiu din UE si au reinnoit la randul lor represaliile comunitare la adresa exporturilor americane in UE. UE va face apel la Organizatia Mondiala a Comertului pentru mediere, iar pana atunci va gandi masurile concrete de contracarare - a anuntat seful Comisiei Europene, J.C. Juncker, potrivit Curs de Guvernare.





Bugetul total al Bucurestiului este comparabil cu cel al capitalelor central-europene, raportat la numarul de unitati administrative, insa Capitala Romaniei a ramas singura din regiune care mentine un numar redus de districte administrative, cu efecte nocive asupra locuitorilor, se precizeaza in raportul Ordinului Arhitectilor Bucuresti pe 2018. Specialistii propun ca intr-o faza intermediara din reorganizarea administrativa sa se mentina Sectoarele din prezent, dar subimpartite in cartiere, pentru ca in etapa finala sa se defineasca 26 de arondismente - 16 pe teritoriul Bucurestiului si zece arondismente de cooperare cu unitatile administrative invecinate. Studiul de fundamentare al PUG-ului a identificat 70 de "cartiere", care pot fi grupate regional in 16 sectoare administrative. Implementarea acestei solutii de reorganizare teritoriala va optimiza sistemul de servicii publice (inclusiv de repartajare a acestora intre Primaria Generala si Sectoare) bazata pe refacerea unitatii operationale de gestiune teritoriala dupa considerente istorice, functionale si evolutive, dar si a potentialului local de dezvoltare, spun arhitectii bucuresteni, informeaza Capital.





Un mare constructor roman merge pana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (ECJ) pentru a-si cauta dreptatea, dupa ce a fost exclus de la mai multe licitatii. Cel mai negru cosmar al constructorilor a devenit realitate pentru firma cu lucrari la Metroul de Drumul Taberei si Centura Capitalei, dupa ce anul trecut i-a fost emis certificat negativ. Considerat doar o sperietoare, documentul constatator "negativ" (certificatul negativ) incepe sa produca efecte in cazul constructorilor. Principala consecinta a emiterii unui astfel de document este eliminarea ofertantului, timp de 3 ani, de la procedurile de achizitii publice. Delta ACM 93, firma care a efectuat lucrari la Metroul de Drumul Taberei si Centura Bucuresti, a fost eliminata de la mai multe licitatii la care s-a inscris in ultimul an, dupa ce anul trecut i-a fost emis certificat negativ, relateaza Economica.





Primariile permit demolari totale sau partiale de cladiri istorice, pentru inlocuirea lor cu constructii supradimensionate in strazi cu gabarite subdimensionate, transformand exceptiile punctuale in reguli, se arata in raportul pe 2018 al Ordinului Arhitectilor Bucuresti. In 20 de ani de aplicare, regulamentele celor 98 de zone construite protejate nu au fost respectate, spun arhitectii. Investitiile importante s-au realizat, intr-o proportie majora, ignorand regulamentele si fragilizand viziunea urbanistica de ansamblu. In 2016, Bucurestiul a fost nominalizat in integralitate pe lista celor "50 cele mai periclitate centre istorice din lume", potrivit Worlds Monuments Foundation, una dintre cele mai prestigioase asociatii din domeniul cultural, arata Capital.