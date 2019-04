​Business report: Pe ce se duc banii unei gospodării din România; Cât petrol importă România, de unde şi la ce preţ; Aurul României – despre ce valori vorbim

Potrivit INS, o gospodărie cheltuie, în medie, 3.981 lei pe lună (1.531 lei pe persoană), ceea ce reprezintă 86,4% din nivelul veniturilor totale, în contextul în care veniturile medii ale unei gospodării sunt de 4.608 lei (1.772 lei pe persoană). Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei, scrieContrar opiniei larg răspândite, petrolul românesc este din ce în ce mai puţin şi nu acoperă nici măcar jumătate din consumul puţinelor rafinării care mai funcţionează în ţară. România importă masiv petrol, de 4 miliarde de dolari doar anul trecut. Iată cât, de unde, şi la ce preţuri. Importurile de petrol ale României au fost, în 2018, de 59,4 milioane de barili, adică 71% din necesarul de consum al celor trei rafinării care mai există, Petromidia, Petrobrazi şi Petrotel, conform datelor statistice ale Comisiei Europene. Valoarea totală a importurilor de ţiţei a fost, în 2018, de 4,1 miliarde de dolari (CIF). Preţul mediu la care România a importat ţiţei a fost, anul trecut, de 70,3 dolari, potrivit Economica. În primul rând, este în discuţie o cantitate de 61 de tone sau circa 59% din cele 103,7 tone de aur pe care le deţine ţara noastră, valoarea acestei componente a rezervelor internaţionale (alături de rezervele valutare, care însumau la 31 martie 2019, circa 32 de miliarde de euro) fiind de aproximativ 3,8 miliarde de euro. Aşadar, discutăm despre ceva mai mult de 10% din rezerva internaţională a ţării, din care aproximativ şase procente sunt depozitate sub formă de aur la Londra. Sau, dacă vreţi, despre mai puţin de două procente din PIB-ul pe anul 2018, potrivit Curs de guvernare. Rata de reciclare a deșeurilor municipale rămâne foarte scăzută în România, fiind de 14%, și include 7% din reciclarea materialelor și 7% din compostare, relevă Raportul de țară privind evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR), întocmit de Comisia Europeană (CE) și publicat vineri. Gestionarea deșeurilor continuă să reprezinte o provocare majoră pentru România. Performanța țării este în continuare caracterizată de rata foarte scăzută de reciclare a deșeurilor municipaleși prin rate foarte ridicate de depozitare a deșeurilor, contrar ierarhiei deșeurilor și obiectivelor de reciclare stabilite la nivelul UE, potrivit Profit. Potrivit Primăriei Craiova, data de semnare a contractului este estimată pentru 1 iulie iar durata acestuia este de aproximativ 33 de luni. "UAT Municipiul Craiova intenţionează să utilizeze o parte din încasările unui împrumut acordat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru achiziţia a aprox. 35 de autobuze urbane noi, cu podea joasă, motor Diesel - Euro 6 - clasa C, standard de 12 m, servicii de întreţinere şi echipament de diagnosticare. Acest contract va fi finanţat de un împrumut al BERD de 15.000.000 euro. Contractul finanţat din împrumut acordat de Bancă este deschis firmelor din orice ţară", a anunţat vineri Primăria Craiova pe site-ul instituţiei, scrie Economica.



Cluj-Napoca ar putea avea metrou, dar şi un tren metropolitan care să facă legătura cu localităţile învecinate. Este un proiect despre care se vorbeşte de mai multă vreme şi pentru care s-au facut primii paşi concreţi. Primarul Emil Boc şi edilii a șase comune au semnat un acord pentru realizarea studiilor de fezabilitate, impact asupra mediului şi de strategie. Proiectul ar urma să aibă două etape. În prima se face trenul metropolitan, pe infrastructura actuală. Apoi, linia de metrou de 16 kilometri care va lega comuna Floreşti de Cluj-Napoca şi, mai departe, de Apahida, scrie Digi24. Germania este locul de naștere al lui Karl Benz, inventatorul automobilului și locul unde a apărut mașina poporului, Volkswagen, care a devenit în timp cel mai mare producător mondial de automobile. Brandurile BMW, Mercedes, Audi și Porsche, care generează 80% din vânzările de mașini de lux globale, sunt toate „made in Germany“. Cu 835.000 de angajați, industria auto este cel mai mare angajator din economia germană și asigură o cincime din exporturile țării. Dar rata de angajare în industria auto va începe să scadă de anul acesta, după cum anticipează sindicatul IG Metall citat de Newmoney.