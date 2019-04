​Business report: Cel mai mare producător de mobilă din Italia mută parte din producție în România; Combinatul ArcelorMittal de la Galați va fi preluat de Liberty House Group; Peste 600 de blocuri din Capitală, afectate de avarii la reţeaua de termoficare

Bucovina este în fruntea zonelor căutate pentru vacanțe în perioada sărbătorilor pascale și nu numai. Destinațiile turistice, dar bucatele gustoase și omenia de care dau dovadă gazdele îi atrag pe turiști ca un magnet. Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava: „La Cetatea de Scaun, circa 15 milioane de euro, un proiect european, l-am promovat în primul meu mandat de președinte, a durat cinci ani de zile, a însemnat o consolidare și o modernizare dacă vreți, o dotare foarte consistentă a Cetății, în ultima sută de ani a fost cea mai importantă intervenție la Cetatea de Scaun a lui Ștefan cel Mare iar acum, de doi ani de zile, culegem roadele.", scrie Digi24. omisia Europeană a aprobat miercuri achiziționarea de către compania britanică Liberty House Group a combinatelor siderurgice deținute de ArcelorMittal în Uniunea Europeană – la Galați, la Ostrava (Cehia), Italia, Belgia, Luxemburg și Macedonia de Nord. Tranzacția a fost îmbunătățită după discuțiile dintre Comisie și ArcelorMittal, astfel încât executivul european consideră că vânzarea respectă angajamentele asumate de vânzător în schimbul acordului Comisiei de a prelua fabrica Ilva din Italia, scrie Curs de guvernare. Potrivit consultanţilor imobiliari segmentul birourilor din Bucureşti va domina şi în acest an piaţa de profil din România, cu livrări de circa 300.000 mp, faţă de 160.000 mp în oraşele de provincie, dar riscă creşterea gradului de neocupare la circa 14%. Victme ale noii oferte din Bucureşti vor cădea birourile mai vechi şi nemodernizate şi cele din zone mai puţin căutate de chiriaşi, scrie Economica. Grupul italian Natuzzi, cel mai mare producător de mobilă din Peninsulă, va transfera, începând cu luna aceasta, parte din producția realizată în Italia la fabrica din România, mutare prin care vizează scăderea costurilor cu forța de muncă și îmbunătățirea profitabilității. Conform datelor Profit , transferul activității din Italia în România vizează exclusiv producția de mobilier sub marca “Natuzzi Editions”, produsele sub brandul de lux "Natuzzi Italia" urmând să fie fabricate în continuare în unitățile locale.Afacerile cu rulote prind aripi şi la noi. Unii fac turul Europei, alţii colindă ţara şi admiră în voie frumuseţea locurilor de la munte sau de la mare. Cei mai mulţi nu cumpără rulotele, ci le închiriază, iar proprietarii spun că cererea este mult peste ofertă. De exemplu, pentru vacanţa de Paşte şi 1 Mai au fost rezervate cu luni înainte. Lucian Lionte are 10 rulote. Toate au fost închiriate pentru sărbători cu mult timp înainte. Preţurile variază între 50 şi 150 de euro pe zi, în funcţie de dotări. Cert este că-i merge foarte bine şi se gândeşte să se extindă, scrie Stirile ProTv.



Mai exact, este vorba despre 88 de blocuri şi imobile din sectorul 2; 158 din sectorul 3; 126 din sectorul 4 şi 235 din sectorul 6. În toate cazurile este vorba despre avarii la reţeaua primară, care au determinat oprirea încălzirii, dar şi a furnizării apei calde. În sectorul 2, în urma avariilor produse joi, în jurul orei 9,00, furnizarea agentului termic urmează să fie reluată vineri la ora 6,00. În ceea ce priveşte sectorul 3, avariile produse miercuri la ora 14,00 urmează să fie remediate vineri, în jurul orei 12,00. Avariile din sectorul 4, produse joi, în jurul orei 14,00, se estimează că vor fi remediate vineri la ora 3,00. Avariile din sectorul 6, produse marţi, la ora 14,00, şi joi, la ora 16,30, urmează să fie remediate până vineri la ora 12,00, anunţă RADET potrivit Economica. ei mai importanți parteneri comerciali ai României se confruntă cu dificultăți economice, datele din primele luni ale anului ridicând temeri cu privire la evoluția celor mai mari economii din zona euro. În 2018, peste 40% din exporturile României au avut ca destinație Germania (15,5 miliarde de euro), Italia (7,7 miliarde de euro) și Franța (4,8 miliarde de euro), potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), potrivit Curs de guvernare.