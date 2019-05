​Business report: ​România părăseşte podiumul european al electricităţii ieftine; Bucureștiul, printre cele mai ieftine destinații de city break, din Europa; Românii, îndrăgostiți de drumurile și serviciile din Grecia. Cât costă o casă cu terasă în Thassos

Dacă în trecut eram obişnuiţi cu statisticile care arătau că populaţia plăteşte, în România, cele mai mici preţuri la energia electrică, situaţia începe să se schimbe. La finalul anului trecut, preţul final, cu toate tarifele şi taxele, plătit de populaţia din România, era de 131 euro/MWh, în medie, potrivit ultimelor statistici ale DG Energy. Preţuri mai mici decât la noi sunt în Bulgaria (99,88 euro, cel mai mic preţ din UE), Ungaria (112,3 euro) şi în Lituania (109,7 euro) şi suntem aproape la acelaşi nivel de preţ cu Croaţia (131,1 euro). Preţul din România este încă mult sub media europeană (212,5 euro/MWh), scrieBucureștiul a fost inclus în topul celor mai ieftine orașe europene ca destinație de city break. De pildă, la noi, un kilometru parcurs cu taxi costă mai puţin de jumătate de euro. Şi Budapesta face parte din topul oraşelor ieftine. Aici, transportul cu taxi este ceva mai scump, de aproape 1 euro şi jumătate pentru un kilometru. În Vilnius, în Lituania, berea este mai scumpă ca la noi, la fel şi masa la restaurant, dar şi vinul în supermarketuri. Specialiştii au catalogat și Cracovia ca fiind una pentru toate buzunarele, scrie Digi24.



România este pe locul patru în Uniunea Europeană în funcţie de ponderea liber-profesioniştilor în totalul forţei de muncă, de 17%, peste media comunitară de 14%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate marţi de biroul european de statistică Eurostat, transmite News.ro. La nivelul Uniunii Europene, 32,6 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 74 de ani erau liber-profesioniste în 2018 (14% din totalul forţei de muncă), cu cele mai ridicate niveluri în Grecia (30%), Italia (22%), Polonia (18%) şi România (17%).Românii care au ales Grecia pentru un sejur de Paște sau de 1 Mai preferă destinația nu doar pentru că este aproape. Au găsit acolo o infrastructură excelentă și servicii foarte bune. Insula Thasos de pildă are o şosea de coastă impresionantă, pentru ca vizitatorii să poată admira peisajul din maşină. O casă de 70 de metri pătraţi, cu terasă, costă aproximativ 80.000 de euro. Cei care vor să-şi construiască una, trebuie să ştie că autorizaţiile se obţin foarte greu. Iar casele trebuie să respecte stilul tradiţional şi să nu afecteze natura, scrie Stirile ProTv. Circulația rutieră va fi redeschisă etapizat în zona a patru stații de metrou de pe Magistrala 5 începând cu 30 mai, potrivit unui calendar transmis de Metrorex militanților pentru îmbunătățirea transportului public. Calendarul deschiderii circulației la suprafață în Drumul Taberei este deocamdată incomplet. Acesta nu cuprinde și zone precum Parc Drumul Taberei, unde lucrările vor dura mai mult, pentru că se vor construi guri de acces la metrou chiar de pe peronul tramvaiului 41, așa cum există în zona Crângași, scrie Economica.



În inima centrului financiar londonez, se înalță un turn care arată atât de futurist, încât cei de la Marvel Studios l-au selectat să apară în filmul „Gardienii galaxiei“ drept o clădire de birouri într-o civilizație avansată. În interior, realitatea a rămas cu mulți ani în urmă, pendulând undeva între secolul al XV-lea și anii ’80. Turnul este populat aproape în întregime de angajații și de colaboratorii Lloyd’s, celebra bursă londoneză a asigurărilor fondată acum 331 de ani. Chiar dacă piața de capital a devenit electronică, brokerii de asigurări de la Lloyd’s lucrează la fel ca în trecut: față în față, cu pixul și cu hârtia, scrie New Money. Faptul că legislația bulgară este mult mai prietenoasă cu investitorii le-a permis acestora să facă o tradiție din hotelurile all inclusive cu care au atras în acest an, de Paște/1 Mai, câteva mii de români care vor să aibă totul inclus la hotel, spune Dragoș Răducan, prim-vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). El crede că, deși mâncarea la bulgari nu ar fi de cea mai bună calitate, prețurile mici practicate în această perioadă i-au tentat pe turiștii români, potrivit Profit.ro.