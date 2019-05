​Business report: Fiscul nu va mai pune popriri pentru datorii mici. Care vor fi noile plafoane; Două treimi dintre experții digitali ar munci peste granițe. Topul destinațiilor; Formatele de magazin perdante din ultimii ani. S-au închis peste 600 de unităţi în România

Rezultatul brut comunicat oficial se prezintă peste aşteptări şi mai bun decât în cele patru trimestre ale anului trecut, cu toate că avansul principalei componente ce determină avansul valorii adăugate brute, industria, s-a redus în T1 2019 la doar 1,2% faţă de 5,9% în T1 2018. Valoarea destul de ridicată de creştere în raport cu trimestrul anterior, cam de patru ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă din T1 2018, ar trebui să corespundă unui avânt economic net superior la începutul acestui an în raport cu începutul anului trecut, scrie cursdeguvernare.ro Destinațiile de top pe care le-ar alege sunt SUA și Germania, iar dintre orașe, Londra este în fruntea opțiunilor. În România, între 55% și 70% dintre experții digitali ar dori să lucreze în afara țării sau fac deja acest lucru. Din acest punct de vedere, România se află pe același palier cu țări ca Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Polonia, Rusia sau SUA, potrivit profit.ro . În total, au închis 616 magazine de acest fel. În timp ce magazinele de proximitate foarte mici, de până în 120 de mp, continuă să crească (plus 2,2% în 2017 faţă de 2016), cele de până în 399 de mp au început să fie abandonate de retaileri, arată ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică care a măsurat atât magazinele alimentare cât şi cele cu alte tipuri de produse, conform economica.net . Până acum, mai puţin de 10% dintre persoanele active din România şi-au făcut cont pe platforma ANAF. De altfel, mulţi dintre cei nevoiţi să completeze acest document se plâng că procedura este extrem de greoaie. Pe de altă parte, birocraţia din primării le dă şi mai mult de furcă. Ca să stimuleze colectarea selectivă a gunoiului şi reciclarea din România, o nouă lege pasează această responsabilitate la primării, notează stirileprotv.ro Aceștia sunt prost plătiți, nu beneficiază adesea de asigurări medicale și sociale și lucrează în plus în condiții foarte grele. Lucrurile s-ar putea schimba în curând, dar coaliția de la Berlin nu a ajuns ușor la un acord pe această temă. Șoferii străini angajați primesc uneori 4,5 până la 6 euro pe oră, în condițiile în care salariul minim legal pe oră în Germania este în 2019 de 9,19 euro, scrie Deutsche Welle . Mașinile hibride pot fi de doua feluri: Autoturisme hibride cu baterii care se reîncarcă în mers, prin recuperarea energiei la frânare. Acestea sunt tehnologii mai vechi, care au apărut pe piață în urma cu 10 ani și nu reușesc să ruleze prea mult electric, doar ajută la un consum mediu mai mic decât autoturismele pe carburanți și hibride plug-în (PHEV). Top mașini hibride ieftine second-hand 1. Toyota Prius este primul model hibrid care îi vine în cap unui pasionat de mașini, scrie wall-street.ro Românii nu se vor mai trezi cu conturile bancare blocate, din cauza popririlor puse de Fisc, dacă au datorii mici. ANAF nu va mai pune popriri pe contul bancar al persoanelor fizice care au datorii către stat sub 1.500 de lei. În prezent, Fiscul scuteşte conturile românilor de popriri numai pentru datorii mai mici de 100 de lei. Şi pentru firme se majorează plafonul. Mai precis, în cazul firmelor mici nu se vor mai pune popriri pentru datorii către stat sub 10.000 lei, faţă de 500 lei în prezent, scrie adevarul.ro Implementarea kiosk-urilor în restaurantele KFC oferă clienților posibilitatea de a comanda direct și, ulterior, de a ridica produsele din spatiul destinat comenzilor, situat lângă casa de marcat. În medie, 9 din 10 comenzi sunt realizate prin intermediul kiosk-urilor. Personalul KFC din restaurante se află la dispoziția clienților pentru mai multe informații și le acordă asistență celor care experimentează pentru prima dată self-service-ul. De asemenea, echipa trece prin traininguri periodice, conform wall-street.ro