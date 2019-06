Business report: Proiect inedit pe piața imobiliară din România. Cum arată primul cartier de bordeie; Nivelul de trai a ajuns la 70% din media UE; PIB/loc – la 64%. Ce înseamna asta și cum stau ceilalți; Autostrada Lugoj – Deva: cum arată loturile 3 şi 4

Am parcurs recent, pe o căldură suportabilă, cei 41,5 kilometri ai loturilor 3 şi 4 Lugoj – Deva, completi terminaţi, inclusiv marcajele orizontale. Se lucrează în prezent pe circa 300 de metri la Nodul Holdea, lot 3, şi pe 1,2 kilometri la Dealul Liliecilor, Şoimuş, lot 4. Dar iată detaliile pe loturi: La nodul Holdea, lot 3, fundaţia bretelei de intrare şi coborâre de pe autostradă – va fi o singură bretea, de opt metri, cu două sensuri de circulaţie – este aproape terminată. Urmează balastul stabilizat şi sistemul rutier. În rest, până la nodul Ilia, totul este gata în mare parte. Marcajul longitudinal, parapeţii şi pereţii antizgomot sunt demult terminaţi, scrie Economica.net

Renault a prezentat în premieră un nou autoturism, Triber, un automobil de mici dimensiuni, cu o arhitectură monovolum, construit pe noua platformă modulară CMF-A, utilizată pentru mini-SUV-ul Kwid. Triber a fost creat pentru piața din India, dar Renault confirmă vânzarea sa și pe alte piețe, ulterior. Deși are sub 4 metri, Triber are 7 locuri, o performanță veritabilă, având în același timp și un portbagaj voluminos pentru acest segment, Profit.ro