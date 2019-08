Business report: Doar 10 români au pensii pe merit mai mari de 20.000 de lei pe lună, în timp ce 1.800 de oameni iau pensii speciale peste acest prag; Investitorii coreeni vor să se implice în construcția autostrăzilor și spitalelor din România

România este singura țară din regiune care și-a înrăutățit rezultatele obținute în prima jumătate a anului curent din schimburile comerciale externe, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu cea mai mică creștere a exporturilor și cel mai mare avans al importurilor, soldul negativ a avansat cu circa 20%, spre deosebire de contracțiile deficitului consemnate de Bulgaria și Polonia, precum și de creșterea excedentului în cazurile Ungariei și Cehiei, potrivit Curs de Guvernare Deși cele peste 250 de companii cu capital coreean prezente în România au investit deja peste 1 miliard de dolari aici, interesul asiaticilor pentru țară noastră este unul din ce în ce mai sporit, potrivit E.S. Dl. KIM Eun-joong, ambasadorul Republicii Coreea la București. În plus, companiile coreene și-au arătat interesul pentru modernizarea infrastructurii în domeniul sănătății, inclusiv extinderea sau construcția spitalelor. În acest sens, în 2016 a fost semnat un acord privind cooperarea în sectorul sănătății între cele două ministere ale sănătății, scrie Wall-street Numai 10 oameni au pensii de peste 20.000 de lei brut lunar, bazate doar pe cât au contribuit, de-a lungul vieţii, la pensie. În contrast, în jur de 1.800 de persoane au pensii speciale peste 20.000 de lei brut lunar, dar ar fi meritat, doar pe baza contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale, pensii medii lunare de nici 1.700 lei, arată o statistică realizată de Economica cu datele pe care le-am primit, în exclusivitate, de la Casa Naţională de Pensii Publice, conform Economica.net România a înregistrat în luna iunie cea mai mare creştere a lucrărilor de construcţii din Uniunea Europeană, de 23,2%, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut,arată datele publicate marţi de Eurostat. Comparativ, în Uniunea Europeană lucrările de construcţii au crescut cu 0,6% în ritm anual, în timp ce în zona euro au înregistrat un avans de 1%. Dintre statele membre, cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii au fost înregistrate în România (+23,3%), Ungaria (+20,2%) şi Slovenia (+5,5%). Scăderi au fost observate în Slovacia (-2,1%), Marea Britanie (-2%), Suedia (-0,9%) şi Belgia (-0,3%), potrivit Adevarul Turcia și-a propus în acest an să exporte bijuterii în valoare de șase miliarde de dolari, urmând ca până în 2023 cifra să se dubleze la 12 miliarde de dolari, a declarat marți președintele Asociației exportatorilor de bijuterii din Turcia (JTR), Mustafa Kamar pentru agenția Anadolu. Potrivit lui Mustafa Kamar, sectorul bijuteriilor este sectorul economiei turcești cu cele mai bune performanțe la export, relatează Profit.ro Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.The Washington Post notează că multe dintre statele care se află aproape de recesiune sau sunt deja în această situaţie au în comun dependenţa faţă de exporturi. Spre exemplu, China întâmpină probleme din cauza disensiunilor cu Administraţia Donald Trump în legătură cu comerţul cu Statele Unite. Între timp, alte state, precum Rusia şi Argentina, se confruntă cu diverse probleme interne, ceea ce descurajează investitorii străini, scrie InCont Fermierii britanici se grăbesc să își vândă recoltele consistente de grâu și orz înainte de sfârșitul lunii octombrie, pentru a evita posibilele turbulențe care ar putea apărea pe piață din cauza unui Brexit fără acord, transmite Bloomberg. Potrivit Agriculture & Horticulture Development Board, Marea Britanie ar putea înregistra în 2019 cea mai mare recoltă de orz din ultimii patru ani iar prognozele la grâu s-au îmbunătățit și ele. Dacă la acestea se adaugă și riscul ca vânzările spre Uniunea Europeană să se prăbușească dacă Marea Britanie părăsește blocul comunitar fără un acord, s-ar putea explica vânzările mari de cereale înregistrate la începutul sezonului actual, scrie Profit.ro