Business report: Munca în call-center, de la job studențesc, la un câștig de 8.000 lei; Transportatori: 10.000 de service-uri funcţionează fără autorizaţie; România - printre statele UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent

4 state membre ale Uniunii Europene au înregistrat în trimestrul doi din 2019 deficite de cont curent, cele mai mari fiind în Marea Britanie (minus 27 miliarde euro), Irlanda (minus 26,5 miliarde euro), Franța (minus 3,9 miliarde euro), Finlanda (minus 3,6 miliarde euro) și România (minus 3,4 miliarde euro), potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), potrivit Profit.ro La nivel naţional funcţionează peste 10.000 de unităţi de tip service neautorizate care desfăşoară activităţi ilicite de prestări servicii și care încălcă prevederile legii. Unităţile reparatoare neautorizate efectuează intervenţii la nivelul sistemelor de frânare, direcţie, suspensie sau reparaţii la nivelul şasielor şi caroseriilor, fără a oferii garanţii, utilizând piese auto de pe piaţa neagră, fără instrumente tehnice omologate şi verificate I.S.C.I.R, punând astfel în pericol viaţa şi integritatea fizică a participanţilor la trafic, scrie Adevărul Apple a cerut furnizorilor să crească producția celor mai recente modele ale sale iPhone 11 cu până la 8 milioane de unități, sau aproximativ 10%, a informat Nikkei Asian Review, în condițiile în care cererea pentru noua serie de telefoane, lansată de gigantul american în luna septembrie, a depășit așteptările, conform Economica.net Cei care cunosc limbi străine, în special limbi exotice, au mari șanse să-și găsească un loc de muncă, în condițiile în care tot mai multe companii străine își externalizează serviciile de relații cu clienții în România. Site-urile de recrutare abundă de oferte de angajare pentru call-center sau pentru joburi de suport clienți, având în vedere că multe companii internaționale își deschid birouri în România, unde își externalizează aceste servicii, potrivit Știrile ProTv Uber Works, așa cum a fost denumită, este menită să faciliteze contactul dintre forța de muncă și companiile care au nevoie de muncitori cu ziua. Mai exact, utilizatorii aplicaţiei primesc informaţii detaliate despre ofertele de muncă, despre turele pe care pot lucra, salariu, locul în care este nevoie de ei, precum şi aptitudinile căutate de angajatori. În plus, utilizatorii sunt puşi în legătură directă cu angajatorii, conform Digi24 DER Touristik Group, parte a grupului german REWE, a finalizat tranzacția prin care preia toate activitățile de turism - turoperare, retail, business travel și incoming - ale grupului Eurolines România, cel mai mare din turismul românesc după cifra de afaceri, deținut de Dragoș Anastasiu relatează Profit.ro Acţiunile Tesla au scăzut cu 6% la Bursa de la New York, după ce producătorul american de vehicule electrice a raportat că livrările au urcat cu mai puţin de 2% în trimestrul trei din 2019, sub estimările analiştilor Reuters. Livrările totale s-au situat la nivelul record de 97.000 de vehicule în perioada iulie-septembrie 2019, în timp ce analiştii se aşteptau la 97.477 unităţi, conform datelor Refinitiv, scrie InCont.ro