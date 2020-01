Business report: Ce a mai rămas din coloşii industriali de pe timpul lui Ceauşescu; Autorizațiile pentru construcția de locuințe au crescut; Producția de automobile a Germaniei, cea mai mare piață auto în Europa, a atins anul trecut cel mai scăzut nivel din ultimii 23 de ani

Ce se va întâmpla cu economia în 2020. România se va confrunta în acest an cu o încetinire a creșterii economice, în linie cu tendinţa economiei globale, arată studiul unei companii de consultanță. Economia globală va avea un ritm de creştere modest în 2020, sub media pe termen lung a secolului 21. oate prognozele pentru România, inclusiv cea mai optimistă, de 4,1%, aparţinând Guvernului, indică o încetinire a ritmului de creştere economică pentru acest an faţă de anii anteriori, fiind în linie cu tendinţa economiei globale, potrivit unui comunicat al PwC România. Toate prognozele pentru România, inclusiv cea mai optimistă de 4,1% aparţinând Guvernului, indică o încetinire a ritmului de creştere economică pentru acest an faţă de anii anteriori, în linie cu tendinţa economiei globale, relatează Capital.ro