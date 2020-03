Business report: Piața muncii din România și viitorul ei – în Raportul Comisiei Europene; Peste 23.000 de cetățeni din afara UE muncesc legal în România, cel puțin triplu față de nivelul anului 2016. Cei mai mulți - din Vietnam

Peste 23.000 de cetățeni din afara UE au permise de ședere în scop de muncă în România, iar majoritatea sunt de origine din Vietnam, Turcia, Nepal și China, reiese din datele primite de Economica.net de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). Numărul lucrătorilor extracomunitari angajați legal în România e de cel puțin două ori mai mare decât la finalul anului 2018 și cel puțin triplu față de cel înregistrat la sfârșitul anilor 2017 și 2016, arată o statistică făcută de Economica.net , pe baza datelor primite exclusiv de la IGI.Rata de activitate a persoanelor în vârstă de muncă (15 -64 de ani) a fost anul trecut de 68,5%, potrivit Raportului de țară prezentat de Comisia Europeană pentru România. Dacă valorile de încadrare în muncă s-au îmbunătățit semnificativ pentru categoria de vârstă 55 – 64 ani din 2014 încoace, simultan s-au înrăutățit încă și mai pronunțat procentajele care arată rata de angajare la categoria de vârstă 15 – 24 ani (de la 24% în urmă cu șase ani, până la doar 16,3% anul trecut), notează Curs de Guvernare Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a făcut un apel la calm pe burse, după ce temerile privind impactul economic cauzat de răspândirea rapidă a noului coronavirus au șters 7 trilioane de dolari din capitalizarea companiilor la nivel mondial, în cea mai neagră săptămână pentru piețele financiare de la criza din 2008, scrie Profit.ro INACO - Initiaţiva pentru Competitivitate arată într-o analiză că România are nevoie de încă trei decenii pentru a eradica foametea. Impactul foametei s-a redus în ultimii 20 de ani, de la 8,3%, la sub 5% din populaţia ţării, dar ar mai fi nevoie de încă trei decenii pentru eradicarea fenomenului în România, dacă se menţine viteza actuală de reducere a foametei, potrivit unei analize realizată de organizaţia neguvernamentală INACO - Initiaţiva pentru Competitivitate, potrivit Adevărul De ce ai nevoie ca antreprenor pentru a ieși din acest scenariu. Am observat un lucru, în cei 15 ani în care am încercat să ajut manageri si antreprenori să-și dezvolte și să-și crească proiectele și afacerile. De fapt, am observat mai multe, dar despre un aspect aș vrea să scriu aici. Despre CLARITATE. Claritatea e esențială într-un business. Și foarte puține afaceri cu care am lucrat în acești 15 ani aveau claritate, relatează Republica Hidroelectrica, cel mai mare producător de electricitate al țării, face în acest an ce a făcut și anul trecut. Vinde pachete semnificative energie cu livrare peste doi ani, pe bursă, la prețuri în creștere, iar cumpărătorul este aceeași firmă, notează Economica.net Patronul unei companii specializate în plăţi cu cardul şi-a diminuat veniturile cu peste 1 milion de dolari pentru a putea creşte salariile angajaţilor săi la circa 70.000 de dolari. Acţiunea s-a petrecut în 2015. La cinci ani de la decizia sa, Dan Price continuă să câştige lunar salariul minim pe care el însuşi l-a stabilit, scrie Adevărul