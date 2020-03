Business report: Prognozele Capital Economics pentru recesiunea în Europa: cifrele nu merg dincolo de T1 din 2020; Cum vor putea lua firmele din România credite garantate 90% de stat

Șocurile provocate economiilor de criza coronavirus au consacrat așteptările privind instalarea recesiunii globale şi, în particular în economiile europene emergente, dar au și pus mari probleme de precizie a estimării dimensiunii pierderilor de produs intern brut (PIB). Încă înainte de pandemie, analiștii se temeau de recesiune, dar acum dificultăţile de estimare a scăderii economiilor i-au făcut, de pildă, pe cei de la Capital Economics să-şi rezume prognozele doar la primul trimestru din acest an, notează Curs de Guvernare Economica.net . a intrat în posesia draftului de hotărâre care stabilește normele metodologice de aplicare a programului IMM Invest România, de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii, adaptat la situația generată de pandemia cu Coronavirus. Firmele din România pot lua credite de până la 10 milioane de lei garantate în proporție de până la 90% de către stat.În contextul în care Donald Trump a declarat că ia în considerare o revenire asupra măsurilor de restricție și a deciziilor de închidere a unor zone din economie, bursele au avut un raliu furibund. Îngrijorarea există și la București ca măsurile să nu ducă la o implozie a economiei, scrie Profit.ro Supraviețuirea cu orice preț poate fi o filosofie de viață – se aplică cu obstinație și fără remușcare în multe companii de top. Cu siguranță, pandemia va lansa sezone intense din corporate-show-ul Supraviețuitorul, în care unii angajați vor lupta cu toate armele să nu prindă un bilet lângă evacuarea de urgență, notează Republica Piața muncii din România se zdruncină, iar efectele acestei schimbări se resimt din ce în ce mai tare în companiile cu activitate pe piața locală. Dacă în urmă cu o săptămână vorbeam despre amânarea angajărilor în firme a muncitorilor, acum, lucrurile se complică și inclusiv angajarea directorilor se suspendă, potrivit Wall-street.ro Compania a reamintit că, începând de la miezul nopţii, aproape toată flota sa de avioane va rămâne la sol, deşi, în urmă cu câteva zile, anunţase că va menţine pentru moment un număr redus de zboruri între Irlanda şi Marea Britanie, scrie InCont.ro Un producător german de componente auto, care are în România aproximativ 15.000 de angajaţi, a anunţat că suspendă în mare parte activitate în cele cinci fabrici locale, pe fondul măsurilor legate de prevenirea răspândirii virusului COVID-19 şi în contextul reducerii activităţii clienţilor din piaţa auto. Dräxlmaier are fabrici în Satu Mare, Piteşti, Timişoara, Hunedoara şi Braşov, relatează Adevărul