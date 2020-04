Business report: Piața muncii, la cotitură: Angajații disponibilizați din cauza crizei au variante în piață, însă cu salarii foarte mici; În ce condiţii ar fi dispuse firmele de utilităţi să amâne plata facturilor, la care le obligă Parlamentul

Zdruncinată din temelii de criza generată de epidemia de coronavirus, piața muncii arată și câteva semne bune, dar timide. Peste 170.000 de oameni au rămas fără un loc de muncă, în doar câteva săptămâni, iar peste 860.000 au intrat în șomaj tehnic. Variante ar fi pentru cei care vor să câștige în continuare un ban, la final de lună, majoritatea joburilor fiind disponibile, în prezent, în marile magazine de retail, însă cu salarii foarte mici. Locurile de muncă actuale pot reprezenta o opțiune de supraviețuire pentru angajații care au rămas fără un loc de muncă, potrivit Wall-Street.ro Bursa de la Bucureşti a revenit pe creştere în şedinţa de tranzacţionare de joi, în contextul în care indicele principal BET şi indicele dividendelor BET-TR a închis sesiunea cu un plus de 1,66%, potrivit datelor BVB. Spre comparaţie, în şedinţa anterioară, indicii BET şi BET-TR au scăzut cu 2,62%. Însă cea mai bună apreciere a fost înregistrată de indicele BET-NG, care urmăreşte evoluţia acţiunilor din sectorul energetic, dinamică determinată în principal de aprecierea acţiunilor OMV Petrom (plus 8,58%), Electrica (plus 4,34%) şi Nuclearelectrica (plus 2,15%), de altfel cele mai mari creşteri din prima ligă bursieră, scrie Ziarul Financiar Pensiile private din România resimt prăbuşirile pieţelor financiare şi consemnează pierderi importante, în contextul pandemiei de coronavirus. Numai în februarie fiecare român are în medie cu 50 de lei mai puţin în cont, iar martie vine cu scăderi şi mai abrupte. Cinci dintre cele şapte fonduri de pensii private au înregistrat scăderi ale activelor în luna februarie, faţă de ianuarie. Cea mai mare scădere, de 0,54%, a raportat-o NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private din România, cu active de peste 22 miliarde de lei. A doua cea mai mare scădere a fost consemnată de fondul ARIPI al Generali Pensii, de 0,49%, însă acest fond are active de 5,43 miliarde lei, anunță Adevărul Orban a refuzat discutarea unui proiect de OUG legat de șomajul tehnic pentru avocați, notari și executori judecătorești. Premierul Ludovic Orban a refuzat introducerea pe ordinea de zi a ședinței de guvern de joi a unui proiect de OUG propus de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care, potrivit ministrului, ar urma să permită avocaților, notarilor și executorilor judecătorești să beneficieze de șomaj tehnic pe perioada stării de urgență, cerând ca mai întâi să se facă o "evaluare clară" a modificărilor legislative în domeniu considerate necesare, relatează Profit.ro Forma care a ieşit din Senat obligă furnizorii de apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de Internet, cablu TV, să amâne la plată facturile, la cererea clientului, timp de trei luni. Totul pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere a clientului, iar sumele amânate să potă fi plăti plătite apoi eşalonat, timp de 12 luni. Furnizorii propun ca amânarea să fie o posibilitate, nu o obligaţie, iar consumatorii comerciali să vină cu certificatul de situaţie de urgenţă elaborat de Guvern ca o justificare pentru faptul că sunt într-adevăr afectaţi, nu doar cu o declaraţie pe propria răspundere. În plus, firmele solicită ca eşalonarea la plată a sumelor amânate să fie făcută pe şase luni, nu pe 12. Companiile mai cer scutiri de taxe, în limita sumelor neîncasate, informează Economica.net Mașinile pentru programul Rabla 2020 pot fi radiate online în baza transmiterii către DRPCIV a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document. „Având în vedere măsurile dispuse la nivel național, privind limitarea sau încetarea temporară a activității cu publicul, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, începând cu data de 26.03.2020, operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național RABLA, va fi efectuată din oficiu, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această institutie a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document”, anunță DRPCIV, citat de Auto-Bild.ro Germania va deschide granițele pentru muncitorii sezonieri din străinătate care vor participa la recoltarea fructelor şi legumelor. Guvernul de la Berlin a anunțat că va relaxa restricțiile de călătorie impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului. De redeschiderea granițelor vor beneficia inclusiv lucrătorii români. Ministerul german al Agriculturii a anunţat că a ajuns la un acord cu Ministerul de Interne pentru a permite unui număr de de până la 40.000 de muncitori sezonieri în sectorul agricol să intre în ţară în luna aprilie şi altor 40.000 în luna mai, anunță Agrointel