Politic show: Marian Vanghelie isi face partid; Ghita, dezvaluire neasteptata despre prietenul Ponta; Numirea sefilor Curtii Supreme: cum i-a taiat PSD pas cu pas din puteri lui Klaus Iohannis folosindu-se de CCR

Marian Vanghelie a marturisit la "Adevaruri de viata" ca a fost batut de politie in tinerete si ca acum se gandeste serios sa isi faca un nou partid politic, iar posibilitatea de a fi din nou trimis la puscarie nu il sperie. "Jucam barbut. Doua ore am luat bataie. Dar n-am turnat. Daca ar fi, acum ar trebui sa faca puscarie Oprea, Coldea, Maior, Kovesi. Daca ma intrebati de ce a fost la Ploiesti, sa va zic ceva. Ponta e o mizerie pentru mine. Dar dosarele care i-au facut, noi nu trebuie sa ne bagam la puscarie doar pentru ca nu ne place unul de altul. Sunt intr-o discutie, lucram pentru o platforma de stanga. Nici Dragnea nu face ce trebuie. UDMR a depus un proiect de lege privind raspunderea magistratilor si se plimba de sase luni. Si din puscarie pot spune lucruri, si de acolo pot sa muncesc" a povestit Marian Vanghelie, potrivit Romania Libera. Seful statului a ajuns presedinte-spectator. Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de Florin Iordache, a hotarat, luni, ca presedintele Romaniei sa fie exclus total din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia vine in contextul in care Parlamentul trebuie sa puna in acord legile Justitiei promovate de majoritatea PSD-ALDE cu deciziile CCR, in urma sesizarilor facute de PNL. Noile modificari operate de Comisia Iordache vor primi ulterior votul celor doua Camere, unde PSD are majoritate, apoi vor ajunge pe masa presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare, potrivit adevarul.ro Liviu Dragnea spune ca el nu a negat niciodata prezenta la evenimentele SRI, dimpotriva, el a fost primul care a confirmat acest lucru, explicand ca s-a aflat acolo alaturi de sute de oameni cu functii importante in stat, in Parchete, in ICCJ, relateaza gandul.info Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat ca ar fi fost la aniversarea vreunui sef din SRI.El a subliniat ca la toate evenimentele la care a participat, organizate de SRI, a fost in calitate oficiala, alaturi de alti multi invitati, potrivit stirileprotv.ro. Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu ca nu sunt reale informatiile potrivit carora Victor Ponta facea liste cu baronii din PSD, impreuna cu sefii SRI, sustinand ca pesedistii se trezeau cu mascatii peste ei. Intrebat de ce s-a racit relatia dintre Victor Ponta si Florian Coldea, Ghita a declarat ca fostul premier s-a opus in multe situatii spunand ca un denunt nu e suficient pentru arestarea unui presedinte de Consiliu Judetean sau ca unele acuzatii sunt false, potrivit gandul.info Modificare majora in cazul localitatilor din Romania al caror nume se scrie cu litera "i". Alesii vor sa le modifice numele astfel incat acestea sa se scrie cu "a" in locul literii "i". Ideea este a Partidului Social Democrat care in acest sens a depus la Camera Deputatilor si un proiect legislativ. Modificarea vine insa la pachet cu o birocratie excesiva pentru cetatenii localitatilor vizati de modificarile amintite, care ar fi pusi pe drumuri pentru a-si reface toate actele precum carte de identitate, contractul casei sau pasaportul, atrag atentia specialistii, potrivit adevarul.ro.