Politic show: Europa tocmai ne-a spus ca aproape tot ce face PSD pentru romanii saraci este gresit; Klaus Iohannis vrea o dezbatere publica in privinta proiectului de tara; Dodon atentioneaza Bucurestiul in privinta actiunilor unioniste: Daca veti continua asa, Romania va fi dusmanul Republicii Moldova

Miscare de forta a presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului a facut anuntul in urma cu cateva momente. Acesta a anuntat ca vrea o dezbatere publica in privinta proiectului de tara. Chiar daca nu a spus-o, aceasta dezbatere poate insemna chiar si un referendum. Afirmatia a fost facuta in fata oamenilor de afaceri pe care i-a indemnat sa se implice cat mai mult in proiectul de tara, scrie Romania Libera Alegerile pentru Parlamentul European au loc din cinci in cinci ani. In temeiul Actului electoral din 1976, urmatoarele alegeri pentru PE ar trebui sa aiba loc intre 6 si 9 iunie 2019. Intrucat statele membre au considerat "imposibila" organizarea de alegeri in perioada respectiva, Consiliul a convenit in unanimitate, in conformitate cu Actul electoral, sa selecteze date alternative pentru alegeri, precizeaza Gandul. Igor Dodon a decis sa transmita un mesaj de avertizare in contextul actiunilor unioniste din Republica Moldova "pentru prietenii, pentru politicienii din Romania, cei care promoveaza aceste mesaje (unioniste)" si pentru cei care le "finanteaza masiv". Presedintele a precizat ca, deocamdata, moldovenii inca nu considera Romania ca fiind un inamic, informeaza Adevarul Premierul Viorica Dancila i-a cerut, luni seara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice "cu celeritate" daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a mai transmis documente prin care cereau situate si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt. Reprezentanta Comisiei Europene a precizat, pentru Mediafax, ca nu comenteaza despre documente aparute in presa "din surse neoficiale", relateaza Gandul Cam in aceeasi perioada in care Liviu Dragnea abera la Congresul PSD ca Romania va avea trenuri de mare viteza si va ajunge un mare hub mondial de IT (nu acum, ci in 2040), Comisia Europeana publica Raportul de tara in care ne aducea din nou cu picioarele pe pamant. Documentul asta reprezinta o evaluare anuala pe care guvernul Uniunii Europene o face economiilor din tarile membre, precizeaza VICE Fostul presedinte Traian Basescu a reactionat, marti seara, dupa declaratiile lui Sebastian Ghita privind marturisile pe care i le-ar fi facut legat de dosarul Voiculescu, si spune ca a aflat de judecatorul din dosar in momentul in care a intrebat cine e magistratul interceptat in toaleta si in pat, scrie Gandul