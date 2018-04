Politic show: Viziteu, USR: Ii solicit lui Manda sa obtina, pe cale institutionala, lista cu "acoperitii" din PSD; Cele mai controversate modificari propuse de PSD asupra codurilor penale; Big Daddy, USR si Herta Muller

, dar ce era mai important, era dupa aceea: , precizeaza Romania Libera.







Deputatul USR, Lucian Stanciu Viziteu, membru in Comisia de control al SRI, i-a adresat joi o solicitare presedintelui Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, sa obtina prin demersuri institutionale lista "acoperitilor" din Partidul Social Democrat. Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Pitesti: "Exista, numai ca nu am reusit sa vedem cum ii putem descoperi. (...) Nu exista partid fara ofiteri acoperiti. Nu exista. Cautam, exploram orice posibilitate pentru a-i scoate la lumina", precizeaza Romania Libera. Ce se mai salveaza intr-o frenezie tarisoara! Si onorul ei de familist! Precum si "legea"! De cine? Doar nu "de-ai nostri"! In tara liderilor hoti si agramati le aparam, cu predilectie, de "straini". Si de valori reale. Se apara de presupusi "calomniatori". Intre care, neaosi ori alogeni, de mesagerii tristei realitati a restauratiei securiste. "De-ai nostri", in schimb, nimic de zis. Sunt buni, sunt minunati. Sunt extraordinari. Sub Liviu Dragnea, PSD-ul a reusit, cred, performanta unica in anale de a transforma tara, tot mai vadit, intr-un net ameliorat teritoriu al cartelului din Medellin. Mai precis, din Teleorman, relateaza Deutsche Welle. Celebra comisie Iordache a inceput, ieri, dezbaterea in Parlament pentru a modifica, de aceasta data, cele trei coduri: de procedura penala, penal si cel civil. Un prim proiect a aparut public inca din decembrie 2017, cand a starnit un val de revolte din partea corpului de magistrati. Demersul a fost reluat, ieri. Asa cum te-au obisnuit pesedistii, printre cele peste o suta de modificari propuse, se regasesc si unele controversate, care ar relaxa legislatia penala si ar face-o mai favorabila celor care comit infractiuni, potrivit VICE. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre gestul liderului PSD, Liviu Dragnea, de a interveni in alegerile de la Federatia Romana de Fotbal. El spune ca e un nou exercitiu de imagine si de putere pentru liderul PSD, asa cum e si mitingul pentru familia traditionala pe care intentioneaza sa-l organizeze la Bucuresti si la care, in mod sigur, se va afisa cu... "Sfert-seculara", scrie Digi24. Numai de Ambasada Lituaniei nu se folosiseGabriela Firea ca sa-si faca imagine. A gasit prilejul cu ocazia inaugurarii unui parc in Sectorul 4 din Bucuresti: "Parcul 100 de stejari", amenajat pe o suprafata de peste 10.000 de metri patrati si dedicat Centenarului Marii Uniri, dar si aniversarii celor 100 de ani de independenta ai Lituaniei, relateaza Recorder. Cand spune, dispretuitor, ca au castigat cluburile mici si fara insemnatate, Dragnea uita ca la fel i se arunca lui in carca victoriile politice, care ar fi obtinute pe baza unui electorat "marginal, sarac si needucat". Mircea Lucescu spune ca "Fetele au decis viitorul fotbalului romanesc". Gigi Becali, care de cand s-a retras din fotbal vorbeste mai mult decat alaltaieri, cand era in fotbal, isi exprima si el lehamitea. Nu se poate asa, ca aia mici sa hotarasca presedintele FRF, scrie Tolo. Seful PSD sustine ca sunt simple zvonuri care sa induca ideea in exterior ca in Romania este instabilitate politica. "Informatia ca sunt tensiuni intre mine si doamna Dancila a avut alt scop - sa se duca in exteriorul tarii - ca in Romania o sa apara din nou instabilitatea". Am urmarit cu atentie si am mai incercat sa fac legatura cu alte stiri total mincinoase. De asemenea, am facut legatura si cu cuvintele presedintelui,