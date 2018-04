Politic show: ​Iohannis, după ce Dăncilă nu i-a răspuns la telefon: Dacă ar fi un domn prim-ministru, i-aş spune ceva. Fiind o doamnă, mă abţin; Cine sunt deputații cu cele mai multe absenţe nemotivate; Pariul lui Iohannis

Klaus Iohannis a comentat pentru prima dată situaţia de vineri când timp de trei ore nu a putut să vorbească la telefon cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, şeful statului dorind să discute despre subiectul mutării ambasadei României de la Tel-Aviv la Ierusalim. „Ştiţi, dacă ar fi un domn prim-ministru, i-aş spune ceva. Fiind o doamnă, mă abţin“, a declarat Klaus Iohannis, fiind întrebat dacă are să-i reproşezeceva lui Dăncilă după ce nu i-a răspuns timp de mai multe ore la telefon, potrivit adevarul.ro. Președintele României a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Forțelor Terestre: ”România urmărește cu consecvență punerea în aplicare a deciziilor asumate la Summitul NATO de la Varșovia din 2016 și alocă, anual, 2% din PIB pentru bugetul apărării, astfel încât armata noastră să devină mai eficientă în contracararea amenințărilor la adresa securității României și a NATO”. Nimic nou, desigur, dar repetarea unui mesaj conferă întotdeauna mai multă credibilitate unui angajament. În afară de asta, am spune că restul se înscrie într-o rutină a aniversărilor, potrivit deutsche welle. Emanuel Ungureanu, vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor şi omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, îl acuză pe medic de hărţuire, susţinând că acesta a apelat la politicieni şi la jurnalişti pentru a-l denigra.”Mihai Lucan face ce ştie cel mai bine, ameninţă, hărţuieşte şi încearcă să intimideze. De când am intrat în Parlament, Lucan a acţionat împotriva mea prin intermediul unor politicieni din PSD, dar şi PNL, şi a încercat să mă hărţuiască permanent.", a spus Ungureanu potrivit gandul.info Potrivit listei, Nicolae Bănicioiu figurează cu 8 absenţe nemotivate, Victor Ponta şi Popescu Venera cu câte trei absenţe, iar Robert Turcescu cu o absenţă, informează Digi24. „În conformitate cu prevederile art. 29 din Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi ale art. 241 alin.8 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, neparticiparea la cel puţin o activitate parlamentară desfăşurată în cadrul programului de lucru, are drept consecinţă reţinerea a 1% din indemnizaţia lunară brută a deputatului, cu excepţia absenţelor motivate de drept sau la cerere, în condiţiile legale şi regulamentare”, se menţionează în nota aprobată în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, potrivit romanialibera.ro Cel mai important for al Consiliului Europei va dezbate joi solicitarea PNL de a trimite Comisiei de la Veneţia legile Justiţiei înainte de a fi promulgate. La dezbaterea de la Strasbourg va fi prezentă şi Simona Marcu, preşedintele CSM. Potrivit unor surse politice, România riscă să fie din nou monitorizată de Consiliul Europei din perspectiva respectării statului de drept, exact ca la începutul anilor '90. Comisia Juridică a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a discutat luni solicitarea senatoarei PNL Alina Gorghiu ca legile Justiţiei, adoptate de majoritatea PSD-ALDE, să fie trimise pentru analiză Comisiei de la Veneţia, for consultativ, dar extrem de relevant în materie de drept constituţional, al Consiliului Europei, potrivit adevarul.ro