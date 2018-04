Politic show: Joi, ultima sansa ca legile Justitiei sa ajunga pe masa Comisiei de la Venetia; Carmen Dan vorbeste despre initiativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Cum i-au tras clapa "moustache" Dragnea si Ludovic Orban lui Ionut Lupescu

Cel mai important for al Consiliului Europei va dezbate joi solicitarea PNL de a trimite Comisiei de la Venetia legile Justitiei inainte de a fi promulgate. La dezbaterea de la Strasbourg va fi prezenta si Simona Marcu, presedintele CSM. Potrivit unor surse politice, Romania risca sa fie din nou monitorizata de Consiliul Europei din perspectiva respectarii statului de drept, exact ca la inceputul anilor '90. O solicitare identica a fost trimisa Consiliului Europei si de Forumul Judecatorilor, ONG care a criticat modificarile din Justitie, scrie Adevarul. Ministrul Afacerilor Interne a afirmat ca propunerea legislativa privind masuri de aplicare a Regulamentului (UE) in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal nu a facut altceva decat sa puna in acord legislatia nationala cu cea a UE. Intrebata daca proiectul de lege prevede ca statul nu poate fi amendat daca se constata ca institutii ale statului folosesc neadecvat datele personale, Carmen Dan raspunde "Nu. Acest proiect de lege prevede un mecanism de preventie.", scrie Romania Libera. Inregistrarile arata ca politicienii s-au folosit de alegeri doar ca sa se pozeze cu Lupescu, fara sa-l sprijine hotarat. Orele de inregistrare aflate in posesia ziarului sunt dovada ca Lupescu a luat plasa. Omul de la UEFA discutase de doua luni cu presedintele Camerei Deputatilor. Sustinerea politica a fost conditia intoarcerii "Neamtului" in tara. Teoretic, si-a asigurat-o. Nu doar de la social democrati, caci asta reiese din conversatii: PSD si PNL, Puterea si Opozitia, au garantat impreuna alegerea lui Lupescu. Practic insa, politicienii nu au fost seriosi. Nu s-au straduit, nu au vorbit personal cu nimeni, doar au facut o poza cu marele jucator si s-au gandit "las ca merge si asa, sigur iese Lupescu presedinte!", precizeaza Tolo. Preşedintele PMP a declarat luni că nimeni nu ştie dacă în partide sunt ofiţeri acoperiţi ai serviciilor secrete, el afirmând că atunci când era şef al statului a încercat fără succes să afle dacă Victor Ponta a fost sau nu ofiţer acoperit. ”De unde să ştiu, frate, dacă e acoperit? Trăznaia asta, că am văzut că îi întrebaţi şi pe Dragnea şi pe Tăriceanu dacă au acoperiţi... Să ştiţi că nimeni nu ştie", a spus, răspunzând unei întrebări, Traian Băsescu, scrie Mediafax. Întrebarea a fost pusă în contextul în care Liviu Dragnea a declarat săptămâna trecută că toate partidele au acoperiţi, iar Călin Popescu Tăriceanu a susținut că şi în ALDE sunt ofiţeri acoperiţi ai serviciilor de informaţii, informeaza Euractiv. Ministerul Justitiei sustine ca existenta procoalelor dintre SRI si institutii din justitie ar putea sa fi dus la condamnari ilegale, iar, daca acordurile nu au respectat legea, condamnarile ar putea fi revizuite. De asemenea, Toader a precizat ca semnatarii protocoalelor ar putea raspunde penal. Ministerul a explicat ca desecretizarea se face printr-un acord al celor care au semnat protocolul, iar, in ceea ce priveste raspunderea, instanta de contencios administrativ poate sa evalueze daca documentul este legal sau nu. Referitor la protoculul ICCJ-SRI, ministrul a spus: "Nu trebuia sa-l incheie, sa-l aplice si din momentul aflarii trebuia sa-l denunte si sa ceara desecretizarea", relateaza Gandul. DNA a cerut instantei supreme redeschiderea unei cauze in care este vizat procurorul suspendat Mircea Negulescu. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca este vorba despre o plangere depusa pe numele magistratului, in care procurorul ar fi facut verificari sumare. De altfel, la Parchetul General sunt mai multe cauze care il vizeaza pe procuror. Surse judiciare declarau, la sfarsitul lunii februarie, pentru MEDIAFAX, ca procurorii de la Parchetul General au in lucru 12 cauze privindu-l pe fostul procuror Mircea Negulescu, vizand activitatea sa de procuror de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si DNA Ploiesti, scrie Romania Libera.