Politic show: Razboi presedinte-Guvern: cine pe cine executa cu executia bugetara; PSD pune piedici celei mai mari investitii private din istoria Romaniei; S-a decis modificarea legii salarizarii

Guvernul s-a inhamat sa duca mai mult decat poate, drept pentru care nu a reusit nici sa incaseze cat a dorit si nici sa cheltuiasca cat si-a propus. Aceste nerealizari au atras criticile presedintelui Klaus Iohannis, dar si ale specialistilor. Planul nerealist al bugetului tarii incepe sa fie demontat abia din primele luni ale anului. Pe langa faptul ca Guvernul a cheltuit cu 4,4 miliarde de lei mai mult decat a colectat, el nu si-a atins nici tintele de incasari, dar nici de cheltuieli. Presedintele Klaus Iohannis a profitat de ocazie sa critice Guvernul pentru nerealizari. PSD este "incapabil sa tina ordine in finantele publice", iar Guvernul "nu si-a indeplinit nici macar propriul program", scrie Adevarul. Camera Deputatilor, condusa de Liviu Dragnea, amana de trei luni o decizie finala pe legea asteptata de marile companii petroliere care vor sa inceapa extractia gazelor naturale din Marea Neagra. Proiectul, votat deja de Senat, nu a fost discutat niciodata de Comisia de Industrii din Camera Deputatilor, condusa de Iulian Iancu (PSD). Comisia de Industrii a cerut o amanare pana in 27 septembrie, adica in viitoarea sesiune parlamentara, iar conducerea Camerei a aprobat-o. Toate companiile care asteapta legea au anuntat inca de anul trecut ca vor sa ia decizia finala privind inceperea exploatarii in aceasta vara, dar au nevoie de un cadru legislativ clar, precizeaza G4Media. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa aproape 11 ore de negocieri cu sindicalistii, ca s-a decis modificarea legii salarizarii. "In urma discutiilor cu managerii de spitale si liderii de sindicate s-a ajuns la concluzia ca legea salarizarii si regulamentul de sporuri au fost aplicate uneori in mod subiectiv. (..) S-a decis modificarea legii salarizarii", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ministrul spune ca in urma discutiilor cu managerii de spitale a constatat ca aproximativ 7.000 de persoane au avut scaderi de venituri, printre care mai mult de jumatate erau doar in doua spitale, la Arad si Focsani, relateaza Gandul. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor sustine ca lucrarile de investitii anuntate pentru inchisorile din Romania sunt prezentate eronat si sunt, oricum, insuficiente. Astfel, spun sindicalistii, "din 137 de lucrari anuntate, cele 22 de obiective"in executie"sunt de fapt 12". Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor sustine ca declaratiile recente ale ministrului Tudorel Toader privind investitiile in penitenciare sunt de fapt "dezinformari de tip Ghita Pristanda". In lista de lucrari prezentata, la data de 3 mai, de ministrul Justitiei apar "22 de obiective de investitii aflate in curs de executie", cu termene de finalizare anuntate intre anii 2018 si 2021, arata Romania Libera. La o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a desfiintat executia bugetara pe primele trei luni, criticand Guvernul ca nu a realizat cat a prevazut si cerand inca o data demisia premierului, vicepremierul Viorel Stefan a prezentat, la Palatul Victoria, varianta executivului de executie bugetara, de aceasta insa, la patru luni, ianuarie-aprilie. Stefan a prezentat "o situatie comparativa" 2014 - 2017, insistand ca singurul an cand "s-a inregistrat o prabusire" a veniturilor la bugetul de stat consolidat a fost 2016. In acea perioada, premier era Dacian Ciolos. Potrivit slide-urilor lui Stefan, veniturile la buget au crescut in primele patru luni ale lui 2018 cu 11,8% fata de aceeasi perioada a anului precedent, respectiv de la 80,1 miliarde de lei la 89,6 miliarde, scrie Gandul. Daniel Breaz, senator PSD de Alba si rector al Universitatii 1 Decembrie din Alba Iulia, a declarat, la un post de televiziune, ca o mama singura cu doi copii nu reprezinta o familie. "Dar o mama singura cu doi copii nu este o familie?", a fost intrebat Breaz, in contextul in care angajatii unui cinematograf din Capitala i-au spus unei mame care isi creste singura copiii ca o familie este formata obligatoriu din doi adulti si doi copii. "Nu. A fost o familie, dar s-a intamplat ceva si nu mai este", a raspuns senatorul PSD, potrivit Adevarul.