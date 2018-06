Politic show: Mulţi dintre fanii PSD se pregătesc de miting, fără să ştie motivul. "Mergem din conştienţă"; Ciorbea, Negoiţă, Videanu... Topul potentaţilor datori vânduţi la Bugetul statului; Tăriceanu, un nou atac la Iohannis. Mulţi au impresia că se pricep la lege şi la interpretarea Constituţiei

"Mergem din conştienţă". Peste 300.000 de simpatizanţi din toată ţara vor să aducă pesediştii la mitingul de sâmbătă din faţa guvernului. Un protest faţă de abuzurile de tot felul, îl descriu liderii de partid, care au făcut şi un film de promovare. Clipul nu a ajuns probabil la toţi fanii, de vreme ce mulţi se pregătesc pentru demonstraţie, fără să ştie...motivul. Din Giurgiu, de exemplu, îşi anunţă prezenţa 10.000 de oameni, dar mulţi aşteaptă încă lămuriri, potrivit Digi24. Persoanele fizice au cumulat datorii uriaşe către stat în ultimii cinci, cea mai mare parte dintre acestea fiind generate de taxele neplătite în contul impozitului pe venit. Printre acestea se numără însă şi persoane cu nume sonore, foarte cunoscute publicului larg datorită funcţiilor deţinute ori a faptelor pentru care au fost cercetate penal: Victor Ciorbea, Robert Negoiţă, Adriean Videanu, Marian Vanghelie sau Dorin Cocoş. Potrivit Listei persoanelor fizice cu obligaţii restante către stat până la data de 31 martie 2018 existau nu mai puţin de 11.131 datornici, potrivit Adevarul. Fostul premier Dacian Cioloş le-a răspuns celor care îl critică spunând că nu este „şomer de lux”. El a explicat motivele pentru care a decis să lanzeze Platforma România 100.„Eu vreau să fiu cu sufletul împăcat că acum, nu mâine sau poimâine, acum fac tot ce ţine de mine, ca să simt că pot să las ceva. Şi dacă avem impresia că am pierdut timpul, că am pierdut anii trecuţi, pentru că nu s-a întâmplat în ţară aşa cum am fi vrut noi să se întâmple, atunci îmi pun problema măcar de acum înainte să fac eu aşa cum aş fi vrut să fie înainte şi nu s-a întâmplat, pentru că nu a făcut nimeni. Deci, de asta am acceptat să intru la guvernare în 2015 şi să nu mă duc să îmi văd de alte lucruri unde puteam să îmi valorific competenţele." a spus el potrivit Digi24. Preşedintele Senatului a declarat miercuri, referindu-se la afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis că ”mulţi au impresia că se pricep la lege şi la interpretarea Constituţiei”. ”Constituţia spune un lucru foarte clar - că Ministerul Public funcţionează sub autoritatea ministrului Justiţiei. Acest lucru înseamnă că tot ceea ce ţine de respectarea legii, de politica penală este de resortul ministrului, urmărirea modului în care funcţionează parchetele, dar şi independenţa procurorilor este asigurată prin faptul că ministrul niciodată nu poate interveni în instrumentarea dosarelor, care reprezintă apanajul exclusiv al procurorilor." a adaugat el, potrivit Gandul. PSD pregătește intens mitingul de sâmbătă seară și a întocmit chiar și o listă de recomandări pentru participanți, o listă care însă n-a rămas doar la membrii partidului, fiind intens distribuită pe rețelele sociale. Iată lista greșelilor și corecturile făcute: ”N-ar fi rău ca cei care doresc să organizeze alte persoane să fie capabili să comunice într-un mod ușor de înțeles de ceilalți (și, dacă se poate într-o limbă română corectă)! De obicei în mesajele de acest tip se fac greșeli de ortografie, însă în cazul de față s-a trecut la alt nivel, potrivit Stirile ProTv.