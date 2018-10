Într-un comunicat al Mişcarii România Împreună, de miercuri, Dacian Cioloş a caracterizat acțiunile Avocatului Poporului drept “o rușine”, cerându-i totodată să “iasă de urgenţă la pensie”. “Ceea ce face Victor Ciorbea, în calitatea sa de Avocat al Poporului, este o rușine pe care cetățenii României nu au de ce să și-o asume și să o suporte“, a declarat președintele fondator al Mișcării România Împreună (RO+). Comentariul fostului premier au venit în contextul în care Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, și-a luat un concediu de două săptămâni exact atunci când a fost adoptată Ordonanța de Urgență nr. 92/2018 privind legile justiției, potrivit Stirile ProTv.



Europarlamentarul Monica Macovei îl critică dur pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru OUG adoptat luni. Macovei, fost ministru al Justiției în 2005 – 2007, îl acuză pe Toader că vrea să distrugă DNA și DIICOT. Ordonanța de Urgență prin care Tudorel Toader a modificat legile justiției are scopul distrugerii DNA și DIICOT, cele două parchete care luptă cu corupția, terorismul și rețelele de crimă organizată. Avocat al politicienilor cu probleme penale, Toader este interesat ca DNA și DIICOT să nu funcționeze și să fie distruse, indiferent de perversitatea căilor prin care le distruge: pe față sau mai întortocheat, încercând să îi păcălească pe oameni, scrie G4media. În stilul caracateristic, Tudor Chirilă, cunoscut pentru numeroasele reacţii vehemente la adresa sferei politice, a publicat un nou mesaj pe contul său de Facebook, în care face atacuri referitoare la liderul PSD, Liviu Dragnea, dar îl aminteşte şi pe Tudorel Toader, numindu-l „slugă“. Acest mesaj vine odată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind modificarea legilor Justiţiei, artistul considerând că articolele prevăzute „sar în ajutorul“ situaţiei lui Liviu Dragnea, care are mai multe dosare de corupţie. Chirilă a publicat textul într-o manieră peiorativă, la persoana întâi, personificându-se în liderul PSD: „Am un mare dosar de corupţie, sunt şeful celui mai mare şi corupt partid din România. Mai sunt şi preşedintele Camerei Deputaţilor. Îmi place să fur de la români şi vreau ca asta să nu se schimbe. Dar am un dosar de corupţie, de fapt, mai multe. Dar pe ăla care mă doare cel mai tare mă concentrez eu acum“, a scris artistul, potrivit Adevarul. Carmen Iohannis a primit un val de critici pentru ținuta aleasă în cadrul vizitei de la Episcopia Română din Italia, unde a l-a însoțit pe soțul său, Președintele Klaus Iohannis. După ce s-a bucurat de multe laude pentru outfitul purtat la Constanța, de Ziua Marinei, se pare că Prima Doamnă a României nu reușește întotdeauna să fie pe placul admiratorilor săi și nu numai. Multe voci i-au comentat negativ ținuta aleasă pentru vizita din Italia, printre care și o persoană publică autohtonă, potrivit Click. „Cu pași mici, dar siguri”, planul Pro România este acela de a-l spulbera pe Liviu Dragnea – au subliniat-o cât se poate de deschis reprezentanții formațiunii conduse de Victor Ponta, care se bazează în sensul acesta atât pe electoratul românesc de stânga, cât și pe o parte dintre actualii membri ai PSD, cei care sunt nemulțumiți de politicile lui Dragnea și care sunt așteptați să i se alăture fostului premier Victor Ponta. De altfel, potrivit ultimelor sondaje, formațiunea Pro România trece de 6% în opțiunea de vot a electoratului, fapt care îl face pe principalul lider al partidului să viseze până departe. Prima țintă: alegerile europarlamentare din mai, 2019, iar până atunci, sarcina principală a reprezentanților Pro România este aceea de a pune pe picioare organizații locale la nivelul întregii țări și de a structura partidul, scrie Actual de Cluj.